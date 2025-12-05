vendredi, 5 décembre 2025 -

775 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Actions en 2026

Voici les projets phares dans le secteur de l’eau et énergie




Dans la loi de finances, gestion 2026, le gouvernement béninois prévoit la mise en œuvre des mesures et initiatives sociales en faveur des populations dans tous les secteurs. Ls priorités dans le secteur de l’énergie, de l’eau et des mines portent sur plusieurs projets importants.

En 2026, l’Etat va poursuivre la mise en œuvre des projet d’accès aux services énergétiques modernes, à l’eau potable et à la valorisation de l’eau, des ressources minières et pétrolières. L’autonomisation énergétique du pays et la sécurisation des approvisionnements passera par la mise en œuvre d’importants. Il s’agit entre autres du projet de construction de la centrale dual fuel à cycle combiné de 140 MW à 200 MW à Glo-Djigbé ; du Projet d’extension à 75 MW de la centrale solaire de 25 MW de POBE ; du Projet de construction de la centrale à turbine à Gaz en cycle combiné de 40 MW en IPP à Maria-Gléta ; du Projet de construction d’une centrale solaire photovoltaïque de 25 MW à Kandi et Projet de construction de quatre centrales solaires à NATITINGOU, DJOUGOU, BOHICON ET PARAKOU (avec l’appui du MCA-BENIN II) pour une puissance globale de 60 MW ; Projet de construction d’un barrage hydroélectrique multifonctions Dogo-bis (128 MW).

Les énergies renouvelables seront promues à travers la mise en œuvre du Projet d’Efficacité Énergétique et de Gestion Durable de la Biomasse Energie (P2EGeDBE) ; du Projet d’Électrification par système solaire photovoltaïque de 750 infrastructures sociocommunautaires ; du Programme Régional de Développement des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique (PRODERE 2) et du Projet d’Accès Durable et Sécurisé du Bénin à l’Energie. Sans oublier le Projet de Restructuration et d’Extension du Système de Répartition et Distribution de la SBEE (PRESREDI) ; le Projet d’extension du réseau de distribution de la SBEE (FORSUN Volet distribution) ; le Programme Régional de Développement des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique (PRODERE).

Accès à l’eau portable

Dans le secteur de l’eau portable, le gouvernement veut aller au des 82 % de desserte en eau porte en milieu rural. Parmi les priorités en 2026, les actions seront axées sur la poursuite et l’achèvement des travaux de réalisation et de renforcement des systèmes d’alimentation en eau potable en cours ; le démarrage des travaux de réalisation des infrastructures hydrauliques dans les villes non encore couvertes et les villes faiblement desservies par la SONEB ; le développement de systèmes et des approches pour une utilisation responsable et durable des ressources en eau ; la réhabilitation et la densification des réseaux d’adduction d’eau potable dans les zones rurales ; la gestion professionnalisée du service public d’eau par les opérateurs régionaux, de mise en place des infrastructures d’eau potable dans les écoles à cantine ; la densification des systèmes d’alimentation en eau potable dans les périphéries des villes à forte vitesse d’extension. Le coût budgétisé pour le secteur énergie et eau est de 163 150 426 434 de FCFA.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

5 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Judicaël ZOHOUN




Liste des admis pour la reprise au concours de 172 fonctionnaires/MEF


4 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Liste des candidats admis pour la reprise dans les corps des Ingénieurs (…)
Lire la suite

Le modèle béninois salué par les partenaires internationaux


4 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Journée internationale des personnes handicapées a été célébrée, (…)
Lire la suite

150 migrants béninois rapatriés d’Algérie


4 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
150 migrants béninois en situation irrégulière en Algérie, dont des (…)
Lire la suite

Une commission créée pour revisiter la toponymie et la mémoire nationale


3 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement a annoncé, mercredi 03 décembre 2025 en Conseil des (…)
Lire la suite

Une opération spéciale de recouvrement de factures impayées lancée


3 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) informe les abonnés au (…)
Lire la suite

Les OSC de jeunes et femmes en conclave pour accélérer les engagements


3 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La deuxième édition du Salon national des OSC de Jeunes et de Femmes (…)
Lire la suite

Liste du parti ‘’Les Démocrates’’ pour les législatives


2 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le parti ‘’Les Démocrates’’ a dévoilé officiellement la liste de ses (…)
Lire la suite

Le 54ᵉ anniversaire de l’Union des Emirats arabes unis célébré avec (…)


2 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
L’Ambassade des Émirats arabes unis au Bénin a organisé, mercredi 28 (…)
Lire la suite

200 millions de dollars pour transformer la mobilité dans le Grand Nokoué


1er décembre 2025 par Marc Mensah
La Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures (BAII) a (…)
Lire la suite

3,7 milliards FCFA pour le Conseil Economique et Social


29 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le président du Conseil Économique et Social Conrad Gbaguidi a exposé (…)
Lire la suite

L’ancien sous-préfet Abdoulaye Zimé n’est plus


29 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’ex sous-préfet de Nikki, Abdoulaye Zimé est passé de vie à trépas (…)
Lire la suite

Plus de 40 milliards FCFA pour l’appareil judiciaire en 2026


29 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les crédits alloués au ministère de la justice et de la législation au (…)
Lire la suite

147 milliards FCFA pour l’Agriculture, l’Élevage et la Pêche


28 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche (MAEP), (…)
Lire la suite

L’axe Bourse de travail-Pharmacie camp Guézo en chantier


28 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Direction Générale de la SIRAT SA informe les usagers et les (…)
Lire la suite

Participation active du Bénin à l’Assemblée Générale d’INTERPOL au Maroc


28 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le directeur Général de la Police Républicaine, Contrôleur Général de (…)
Lire la suite

Décès du manager Hervé Tobacco


27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le manager Hervé Nzeuya Tchuingoua bien connu dans le showbiz béninois (…)
Lire la suite

L’Assurance maladie obligatoire pour les salariés sous peine d’amende (…)


26 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le décret n°2025-672 du 29 octobre 2025 « définit les modalités de mise (…)
Lire la suite

Alafiarou, Koda, Agbassa et Koko raccordés à l’eau potable


26 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Système d’Approvisionnement en Eau Potable multi-villages (SAEPmV) (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires