Voici les projets phares dans le secteur de l’eau et énergie

Dans la loi de finances, gestion 2026, le gouvernement béninois prévoit la mise en œuvre des mesures et initiatives sociales en faveur des populations dans tous les secteurs. Ls priorités dans le secteur de l’énergie, de l’eau et des mines portent sur plusieurs projets importants.

En 2026, l’Etat va poursuivre la mise en œuvre des projet d’accès aux services énergétiques modernes, à l’eau potable et à la valorisation de l’eau, des ressources minières et pétrolières. L’autonomisation énergétique du pays et la sécurisation des approvisionnements passera par la mise en œuvre d’importants. Il s’agit entre autres du projet de construction de la centrale dual fuel à cycle combiné de 140 MW à 200 MW à Glo-Djigbé ; du Projet d’extension à 75 MW de la centrale solaire de 25 MW de POBE ; du Projet de construction de la centrale à turbine à Gaz en cycle combiné de 40 MW en IPP à Maria-Gléta ; du Projet de construction d’une centrale solaire photovoltaïque de 25 MW à Kandi et Projet de construction de quatre centrales solaires à NATITINGOU, DJOUGOU, BOHICON ET PARAKOU (avec l’appui du MCA-BENIN II) pour une puissance globale de 60 MW ; Projet de construction d’un barrage hydroélectrique multifonctions Dogo-bis (128 MW).

Les énergies renouvelables seront promues à travers la mise en œuvre du Projet d’Efficacité Énergétique et de Gestion Durable de la Biomasse Energie (P2EGeDBE) ; du Projet d’Électrification par système solaire photovoltaïque de 750 infrastructures sociocommunautaires ; du Programme Régional de Développement des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique (PRODERE 2) et du Projet d’Accès Durable et Sécurisé du Bénin à l’Energie. Sans oublier le Projet de Restructuration et d’Extension du Système de Répartition et Distribution de la SBEE (PRESREDI) ; le Projet d’extension du réseau de distribution de la SBEE (FORSUN Volet distribution) ; le Programme Régional de Développement des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique (PRODERE).

Accès à l’eau portable

Dans le secteur de l’eau portable, le gouvernement veut aller au des 82 % de desserte en eau porte en milieu rural. Parmi les priorités en 2026, les actions seront axées sur la poursuite et l’achèvement des travaux de réalisation et de renforcement des systèmes d’alimentation en eau potable en cours ; le démarrage des travaux de réalisation des infrastructures hydrauliques dans les villes non encore couvertes et les villes faiblement desservies par la SONEB ; le développement de systèmes et des approches pour une utilisation responsable et durable des ressources en eau ; la réhabilitation et la densification des réseaux d’adduction d’eau potable dans les zones rurales ; la gestion professionnalisée du service public d’eau par les opérateurs régionaux, de mise en place des infrastructures d’eau potable dans les écoles à cantine ; la densification des systèmes d’alimentation en eau potable dans les périphéries des villes à forte vitesse d’extension. Le coût budgétisé pour le secteur énergie et eau est de 163 150 426 434 de FCFA.

