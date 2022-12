Des projets pour garantir le bien être sanitaire en 2023

Au titre du budget 2023 adopté 1er décembre à l’Assemblée nationale, le gouvernement béninois a prévu la mise en œuvre de plusieurs projets pour garantir à tous une bonne santé.

La santé est l’un des secteurs prioritaires du gouvernement de Patrice Talon. En 2023, les actions seront axées sur la réorganisation de la carte sanitaire ; la poursuite de la déconcentration/décentralisation dans le secteur de la santé par la mise en œuvre du plan 2D du secteur et le renforcement du transfert des ressources aux communes à travers le FADeC ; le renforcement de la gestion des épidémies et autres urgences et situations de crise sanitaire. Il est également prévu la construction de 3 hôpitaux de zone de 120 lits (Adjarra-Avrankou-Akpro-Missérété,Adjohoun-Bonou-Dangbo, Zogbodomey-Bohicon-Zakpota) et le renforcement de l’assistance médicale aux pauvres, indigents et couches vulnérables.

Le gouvernement va poursuivre le renforcement des mesures de gratuité en cours dans le secteur, notamment pour les enfants de 0 à 5 ans (paludisme et vaccination) et pour les femmes enceintes (paludisme, vaccination et césarienne). L’objectif est « de relever davantage le niveau des indicateurs clés d’accès aux services essentiels dont le taux de fréquentation des services de santé par la population générale ». L’Etat va aussi poursuivre les actions relatives à l’assainissement du secteur sanitaire privé à travers la mise en œuvre de la politique de lutte contre les structures sanitaires privées illégales.

A cela s’ajoutent la modernisation progressive des infrastructures sanitaires et des équipements médico techniques ; la fixation de nouvelles modalités d’indemnisation des agents. Pour l’année 2023, les dépenses sociales rapportées au budget général, s’établit à 45,60% contre 44,45% en 2022.

Akpédjé Ayosso

