Voici les probables membres du Sénat au Bénin

Le Bloc Républicain et l’Union Progressiste Le Renouveau ont déposé à l’Assemblée nationale, vendredi 31 octobre 2025, une proposition de loi visant la révision de la Constitution. Elle ambitionne la création du Sénat. Si la loi est adoptée en l’état, voici les principaux membres qui composeront le futur Sénat.

Assemblée nationale

Me Houngbédji Adrien

Amoussou Bruno

Kolawole Idji

Nago Mathurin

Cour Constitutionnelle

Théodore Holo

Me Robert Dossou

Amouda Issifou

Élisabeth Pognon

Me Djogbénou Joseph

Chefs d’état-major général

Général Mathieu Boni

Général Fernand Amoussou

Général Laurent Amoussou

Général Nahimi Awal

Général Akpona Emmanuel

Contre-amiral Denis Gbessemehlan

Contre-amiral Patrick Aho

Les anciens présidents

Nicéphore Soglo

Yayi Boni

NB : A ces personnalités seront ajoutés les membres qui seront désignés par le Président de la République et le Président de l’Assemblée nationale.

2 novembre 2025