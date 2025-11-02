Voici les probables membres du Sénat au Bénin

1069 visites en ce moment
Le Bloc Républicain et l’Union Progressiste Le Renouveau ont déposé à l’Assemblée nationale, vendredi 31 octobre 2025, une proposition de loi visant la révision de la Constitution. Elle ambitionne la création du Sénat. Si la loi est adoptée en l’état, voici les principaux membres qui composeront le futur Sénat.
Assemblée nationale
Me Houngbédji Adrien
Amoussou Bruno
Kolawole Idji
Nago Mathurin
Cour Constitutionnelle
Théodore Holo
Me Robert Dossou
Amouda Issifou
Élisabeth Pognon
Me Djogbénou Joseph
Chefs d’état-major général
Général Mathieu Boni
Général Fernand Amoussou
Général Laurent Amoussou
Général Nahimi Awal
Général Akpona Emmanuel
Contre-amiral Denis Gbessemehlan
Contre-amiral Patrick Aho
Les anciens présidents
Nicéphore Soglo
Yayi Boni
NB : A ces personnalités seront ajoutés les membres qui seront désignés par le Président de la République et le Président de l'Assemblée nationale.