mardi, 16 décembre 2025 -

814 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :    

Gestion adaptative des parcs nationaux

Voici les principales réalisations d’African Parks en 2025




À l’occasion de la 2ᵉ édition du Forum d’Information et d’Échange sur les Parcs (FIEP), tenue ce vendredi 12 décembre 2025 à l’hôtel Azalai de Cotonou, African Parks a présenté ses principales réalisations de l’année en matière de gestion des parcs nationaux de la Pendjari et du W-Bénin.

Malgré un contexte sécuritaire délicat, African Parks a réalisé des progrès majeurs. Pour maintenir la maîtrise des espaces protégés, 94 nouveaux rangers ont été recrutés et formés en partenariat avec la Direction Générale des Eaux, Forêts et Chasse. Les équipes ont intensifié les patrouilles permettant l’interpellation de braconniers et la saisie d’armes, munitions et ivoires. Cette présence accrue demeure essentielle pour la protection de la faune.

Faune : des signes encourageants

Les inventaires 2025 montrent une stabilité générale des populations de grands mammifères. Les éléphants et hippopotames enregistrent même une croissance notable. Le retour inattendu des vautours dans la Pendjari et l’observation d’un nombre élevé de nouveau-nés illustrent une dynamique positive des écosystèmes. Dans l’enclos de conservation, la population de damalisques est passée de 10 à 18 individus. Pour améliorer le suivi scientifique, 23 éléphants ont été équipés de colliers satellitaires et plus de 100 caméras-pièges ont été installées dans les deux parcs.

De meilleures conditions pour le personnel

Plusieurs chantiers ont renforcé la fonctionnalité et la sécurité des parcs. Il s’agit de la rénovation et aménagement de bureaux au siège du CENAGREF à Kandi ; la construction d’un nouveau bâtiment à la direction du parc de la Pendjari ; l’amélioration des infrastructures sécuritaires au W-Bénin ; l’entretien des pistes pour faciliter les opérations.

African Parks a mobilisé 1,58 million USD de crédits carbone, redistribués selon un accord avec l’État, les communautés et Verra. Parallèlement, 17 555 USD ont été obtenus pour soutenir le suivi satellitaire et les actions auprès des communautés.

Plus de 43 000 personnes sensibilisées

L’organisation a multiplié les séances d’information autour des règles du parc, l’importance de la conservation de la biodiversité et les pratiques écoresponsable. Pour atténuer les conflits homme-faune, 306 victimes ont été indemnisées, et 162 autres le seront prochainement.

African Parks a apporté un appui massif aux écoles riveraines avec la dotation de matériels didactiques, de fournitures et de mobiliers scolaires. Sans oublier la rénovation et la construction de plusieurs infrastructures ainsi que la prise en charge d’enseignants.

Des revenus nouveaux pour les communautés

African Parks a soutenu plusieurs filières génératrices de revenus notamment l’apiculture, la collecte et la transformation des fruits de baobab, la production d’huiles végétales, de l’eau de vie Karitan, une liqueur à base de la pulpe de Karité.

 2,3 tonnes de miel produites pour 3,1 millions FCFA générés ;
 350 litres d’huile de neem pour 1,1 million FCFA ;
 8,7 tonnes de poissons pour 8,5 millions FCFA ;
 Et plus de 14 tonnes de fruits de baobab transformées par des coopératives ;

Pour réduire la transhumance dans les parcs, des actions de formation, de production de fourrages et de vaccination animale ont été menées, avec 50 000 têtes de bétail vaccinées. Une quarantaine de jeunes ont été formés à l’entreprenariat agricole et accompagnés dans la mise en place de leurs activités.

Accès à l’eau et cohésion sociale

Plusieurs forages ont été réparés ou réhabilités dans les deux parcs, tout comme le barrage de Batran pour soutenir les activités pastorales et maraîchères. Des tournois sportifs ont également été organisés pour renforcer le lien entre communautés et parcs. En dépit des menaces sécuritaires, les parcs de la Pendjari et du W-Bénin continuent de démontrer leur résilience.
Avec l’appui du gouvernement, des partenaires et des communautés locales, African Parks confirme en 2025 une dynamique de conservation efficace.

Akpédjé Ayosso

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




African Parks fédère les acteurs de la conservation et la population (…)


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La 2ᵉ édition du Forum d’Information et d’Échange sur les Parcs (FIEP) (…)
Lire la suite

Des recommandations pour une meilleure conservation dans le W-Arly-Pendjari


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Des experts, analystes sécuritaires, universitaires et gestionnaires de (…)
Lire la suite

Des échanges pour des parcs résilients face à la crise sécuritaire


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La 2ème édition du Forum d’Information et d’Échange sur les Parcs (…)
Lire la suite

La commercialisation du soja grain lancée au Bénin


5 décembre 2025 par Marc Mensah
La campagne de commercialisation du soja grain démarre ce vendredi 05 (…)
Lire la suite

Les admis au concours des Eaux, Forêts et Chasse


2 décembre 2025 par Marc Mensah
La Direction des Eaux, Forêts et Chasse a rendu publique la liste des (…)
Lire la suite

Les attributaires de parcelles de la Route des pêches convoqués


28 novembre 2025 par Marc Mensah
La Commission d’attribution des parcelles situées le long de la Route (…)
Lire la suite

Environnement et le changement climatique en Afrique : Défis et (…)


14 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’Afrique fait face à des défis majeurs liés à l’environnement et au (…)
Lire la suite

Les Monts Kouffè - Wari Maro constitués en Parc national


12 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les forêts classées des Monts Kouffè (Donga, Borgou et Collines) et de (…)
Lire la suite

Le Bénin réaffirme son engagement pour le climat


9 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata a pris part du (…)
Lire la suite

Un complexe R+8 pour abriter les Institutions de Régulation


5 novembre 2025 par Marc Mensah
Vers la construction d’un siège unique moderne pour les Régulateurs à (…)
Lire la suite

Les femmes en action au FNFSE 2025 avec le soutien de la SGDS


30 octobre 2025 par Marc Mensah
La deuxième édition du Forum National de la Femme sur la Santé et (…)
Lire la suite

La construction de l’échangeur de Vêdoko démarre


28 octobre 2025 par Marc Mensah
Les travaux de construction de l’échangeur Vêdoko à Cotonou ont été (…)
Lire la suite

Un cadre moderne prévu aux artisans à l’embarcadère d’Abomey-Calavi


8 octobre 2025 par Marc Mensah
Le projet de rénovation de l’embarcadère d’Abomey-Calavi prend un (…)
Lire la suite

Sommet Climate Chance 2025 : le Bénin acteur sur l’environnement


2 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Bénin subit les effets croissants du dérèglement climatique : 1,2° C (…)
Lire la suite

Une aire de jeux moderne à Ouèdo


1er octobre 2025 par Marc Mensah
La Société Immobilière et d’Aménagement Urbain (SimAU) annonce la (…)
Lire la suite

Ouverture d’un atelier régional à Cotonou


16 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Cotonou, la capitale économique du Bénin abrite depuis ce lundi 15 (…)
Lire la suite

Le terre-plein central transformé en urinoir à ciel ouvert


11 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Cotonou, la capitale économique du Bénin, plusieurs terre-pleins (…)
Lire la suite

Plusieurs infrastructures en construction sur la Route des Pêches


8 septembre 2025 par Marc Mensah
La Route des Pêches continue de se transformer. Dans le cadre de la (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires