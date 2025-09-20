Voici les présélectionnés pour le "Prix Jean Pliya de la fiction littéraire"

Le Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, à travers l’Agence de Développement des Arts et de la Clture (ADAC) a rendu public la liste des auteurs présélectionnés pour le prestigieux "Prix Jean Pliya de la fiction littéraire". C’est dans le cadre de la 7e édition du concours national de littéraire dénommé "Grand Prix Littéraire du Bénin".

Six (06) œuvres ont été sélectionnées pour le Prix Jean Pliya de la fiction littéraire. Il s’agit de :

– DANS LES CORDES DU DESTIN, (Roman) de Josiane D. GOVOEI, Ed. Fous Sans Frontières

– ILLUSION DERMIQUE, (Nouvelle) de Sophie ADONON, Ed. Bénin livres

JOBALA GANG, (Nouvelle) de Destin AKPO, Ed. Savane du continent

REPRÉSAILLES ÉCARLATES, (Polar) de Lionel DADELE, Ed. Essaim Plumes

YÊ-NU, (Polar) de Claude BALOGOUN, Ed. Légendes

Le Grand Prix Littéraire du Bénin est une compétition nationale annuelle qui sacre à chaque édition, les œuvres littéraires écrites en français par des auteurs de nationalité béninoise.

Pour cette édition les prix à décerner sont : le Prix Jean PLIYA de la fiction littéraire ; Prix Paul HAZOUME de l’essai ; le Prix Jérôme CARLOS de la Chronique littéraire et le Prix de l’Éditeur.

