samedi, 20 septembre 2025 -

494 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Grand Prix Littéraire du Bénin 2025

Voici les présélectionnés pour le "Prix Jean Pliya de la fiction littéraire"




Le Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, à travers l’Agence de Développement des Arts et de la Clture (ADAC) a rendu public la liste des auteurs présélectionnés pour le prestigieux "Prix Jean Pliya de la fiction littéraire". C’est dans le cadre de la 7e édition du concours national de littéraire dénommé "Grand Prix Littéraire du Bénin".

Six (06) œuvres ont été sélectionnées pour le Prix Jean Pliya de la fiction littéraire. Il s’agit de :

 DANS LES CORDES DU DESTIN, (Roman) de Josiane D. GOVOEI, Ed. Fous Sans Frontières

 ILLUSION DERMIQUE, (Nouvelle) de Sophie ADONON, Ed. Bénin livres

JOBALA GANG, (Nouvelle) de Destin AKPO, Ed. Savane du continent

REPRÉSAILLES ÉCARLATES, (Polar) de Lionel DADELE, Ed. Essaim Plumes

YÊ-NU, (Polar) de Claude BALOGOUN, Ed. Légendes

Le Grand Prix Littéraire du Bénin est une compétition nationale annuelle qui sacre à chaque édition, les œuvres littéraires écrites en français par des auteurs de nationalité béninoise.
Pour cette édition les prix à décerner sont : le Prix Jean PLIYA de la fiction littéraire ; Prix Paul HAZOUME de l’essai ; le Prix Jérôme CARLOS de la Chronique littéraire et le Prix de l’Éditeur.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

20 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




ReCiCo 2025 s’ouvre le 27 septembre prochain


16 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La 5e édition des Rencontres cinématographiques de Cotonou (ReCiCo (…)
Lire la suite

Le Bénin à l’honneur à la New York Fashion Week


12 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Bénin à travers l’Agence de développement des arts et de la culture (…)
Lire la suite

Plus de 7000 acteurs musicaux à Cotonou du 10 au 15 novembre


12 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La 2e édition du Salon des industries musicales d’Afrique Francophone (…)
Lire la suite

Le Bénin sera à l’honneur au Brésil


9 septembre 2025 par Marc Mensah
Du 13 au 16 novembre 2025, le Bénin participera au Black Travel Summit, (…)
Lire la suite

Le Borgou mise sur la Gaani pour booster son économie


7 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La foire économique régionale du Borgou a été lancée, ce samedi 6 (…)
Lire la suite

Le Bénin rayonne à Osaka 2025


1er septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans le cadre de l’Exposition universelle 2025, au Japon, le Bénin a (…)
Lire la suite

Ce que Talon a promis à la cour impériale de Nikki


29 juillet 2025 par Marc Mensah
En visite dans le nord du Bénin’, ce mardi 29 juillet 2025, le (…)
Lire la suite

Le président Talon en visite à Nikki


29 juillet 2025 par Marc Mensah
Le Chef de l’Etat a effectué une descente ce mardi 29 juillet 2025 à la (…)
Lire la suite

Ciara découvre la cité historique de Ouidah


27 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Arrivée au Bénin vendredi 25 juillet 2025, dans le cadre d’une visite, (…)
Lire la suite

La 7e édition du Mois de la Mode démarre le 23 juillet


16 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
Du 23 au 26 juillet 2025, Cotonou vibrera au rythme de la création (…)
Lire la suite

La Gaani 2025 prévue du 5 au 7 septembre


11 juillet 2025 par Marc Mensah
La Cour impériale de Nikki a confirmé les dates de la prochaine Gaani. (…)
Lire la suite

Une vingtaine d’acteurs renforcent leurs capacités en gouvernance (…)


7 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
Une vingtaine d’agents publics et acteurs de la société civile prennent (…)
Lire la suite

Le Bénin marque sa première participation à la CITF à Marseille


2 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
Devenu membre associé de la Commission Internationale du Théâtre (…)
Lire la suite

Angélique Kidjo annonce la sortie de ‘’Nadi Balance’’


1er juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
L’artiste béninoise Angélique Kidjo, annonce la sortie imminente de (…)
Lire la suite

Les Rencontres contemporaines de Cotonou s’achèvent sur une note (…)


30 juin 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Rencontres contemporaines de Cotonou (RCC), grand évènement (…)
Lire la suite

Porto-Novo accueille à nouveau le Festival des Masques


11 juin 2025 par Marc Mensah
Le Festival des Masques revient à Porto-Novo. La deuxième édition aura (…)
Lire la suite

L’art contemporain s’invite à Cotonou et au-delà


9 juin 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Première édition des Rencontres contemporaines de Cotonou (RCC) (…)
Lire la suite

La LNB offre deux concerts sur le Nonvitcha


5 juin 2025 par Marc Mensah
La LNB met le feu à Nonvitcha avec deux soirées de concerts (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires