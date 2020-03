Voici les partis déclarés forfait

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a clôturé mercredi la réception des dossiers de candidature des partis pour les communales et municipales du 17 mai 2020. Sur une dizaine de formations politiques ayant une existence légale, seules 09 ont pu remplir les formalités administratives nécessaires. Les autres sont hors course pour diverses raisons.

Pour les communales et municipales 2020, seules 09 partis ont pu se faire enregistrés à la CENA pour le dépôt des dossiers de candidature. Il s’agit du BR de Abdoulaye Bio Tchané, FCBE de Paul Hounkpè, UP de Bruno Amoussou,

MOELE BENIN de Jacques Ayadji, UDBN de Claudine Afiavi Prudencio, FCDB de Soumanou Toléba, PER de Nathanaël Koty, MLP de Sabi Korogone et le PRD de Me Adrien Houngbédji.

Les autres partis bien que détenant le récépissé attestant de leur existence légale, n’ont pu déposer leurs dossiers de candidature.

Parmi ces formations politiques qui ont choisi de pratiquer le boycott ou la politique de la chaise vide, il y a la DUD de Valentin Houdé Aditi, le PFR de Gabriel Ajavon, le GSR de Guédou Misségbètogbé et RE de Candide Azannaï.

Certains ont cherché des alibis par rapport à la nouvelle loi électorale pour expliquer leur retrait du jeu. Mais d’autres n’ont pas voulu s’y engager fautes de moyens.

Contrairement aux dernières législatives où les partis de l’opposition ont été absents, pour les prochaines communales, diverses obédiences politiques y sont représentées.

Ce qui montre que la réforme du système partisan est en marche au Bénin.

