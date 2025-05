Voici les nouveaux membres de la CBDH

Ce mercredi 14 mai 2025 en conseil des ministres, plusieurs nominations ont été prononcées à la Commission béninoise des droits de l’homme (CBDH). Ceci, après un processus de sélection.

Liste des nominations

Membres

Au titre de la qualité d’enseignant à l’université

– Titulaire : Monsieur Abdou-Bakari IMOROU

– Suppléant : Madame Sylvie Vitondin De CHACUS

Au titre de la qualité d’avocat

– Titulaire : Maître Brice HOUSSOU

– Suppléant : Maître Falilatou S. Alexandrine SAÏZONOU BEDIÉ

Au titre de la qualité de médecin

– Titulaire : Docteur Basile FASSINOU

– Suppléant : Docteur Cédric E. Parfait BIGOT

Au titre de la qualité d’expert en matière pénitentiaire et autres questions de privation de liberté

– Titulaire : Monsieur Jean Paul Serge PRINCE AGBODJAN

– Suppléant : Madame Akouavi Inès Laurenda HADONOU épouse TOFFOUN

Au titre de la qualité d’expert en matière de promotion et de protection des droits des personnes handicapées et des personnes vulnérables

– Titulaire : Madame Tchokomi Sabine TOUNGAKOUAGOU

– Suppléant : Madame Olga Louise Véronique NOUATIN

Au titre de la qualité d’expert en matière de promotion et de protection des droits des femmes

– Titulaire : Madame Sidikatou ADAMON BISSIRIOU

– Suppléant : Monsieur Olaïtan Michel Kintossou DJEIGO

Au titre de la qualité d’expert en matière de promotion et de protection des droits des enfants

– Titulaire : Madame Perpétue KOSSOUOH épouse HOUINATO

– Suppléant : Monsieur Rahman A. OROU BARE

Secrétaire générale

Madame Lérya KOUNDE

14 mai 2025 par ,