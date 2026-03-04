mercredi, 4 mars 2026 -

🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Conseil des ministres

Voici les nominations de ce mercredi 4 mars 2026




CONSEILS DES MINISTRE DU MARS

I- Mesures individuelles.
Les nominations ci-après ont été prononcées :

A la présidence de la République

Directrice exécutive de la Fondation Sèmè City
Madame Sylvie ASSANI

A la Cour suprême, après avis du Président de l’Assemblée nationale

Président
Monsieur Victor Dassi ADOSSOU

Au ministère de l’Enseignement supérieur et de Recherche scientifique, après avis favorable du Conseil national de l’Education

Directeur des Examens et Concours
Monsieur Victorin Vidjannagni GBENOU

- Dans les Unités de Formation et Recherche de l’Université d’Abomey-Calavi

Directeur de l’Ecole nationale d’Administration
Monsieur Comlanvi Prudent Tchihoungnan SOGLOHOUN

Directeur adjoint de l’Ecole nationale d’Administration
Monsieur Enagnon Gildas Fiacre NONNOU

Vice-Doyen de la Faculté de Droit et de Science Politique
Monsieur Thélesphore Toliton DIKPO

Directeur adjoint de la Haute Ecole Régionale de Commerce international
Monsieur Sèwanoudé Honoré HOUNGBEDJI

Directrice adjointe de l’Ecole des Sages-femmes d’Etat de l’INMES
Madame Christiane TSHABU TSHIGUNTA épouse AGUEMON

Directeur de l’Institut de Formation et de Recherche en Informatique
Monsieur Gaston EDAH

Directeur adjoint de l’Institut de Formation et de Recherche en Informatique
Monsieur Sèmèvo Arnaud Roland Martial AHOUANDJINOU

Directrice adjointe de l’INMAAC
Madame Opêoluwa Blandine AGBAKA

- A l’Université de Parakou

Vice-doyen de la Faculté de Droit et de Science politique
Monsieur Clautaire AGOSSOU

- A l’Université nationale d’Agriculture

Directeur de l’Ecole de Foresterie tropicale
Monsieur Olou Toussaint LOUGBEGNON

Directeur de l’Ecole d’Aquaculture
Monsieur Darius TOSSAVI

Directeur adjoint de l’Ecole de Gestion et de Production végétale et semencière
Monsieur David Koffi MONTCHO HAMBADA

Directrice adjointe de l’Ecole d’Agrobusiness et de Politique agricole
Madame Alice BONOU épouse FANDOHAN

4 mars 2026 par Ignace B. Fanou




