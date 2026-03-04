Voici les nominations de ce mercredi 4 mars 2026

1431 visites en ce moment
CONSEILS DES MINISTRE DU MARS
I- Mesures individuelles.
Les nominations ci-après ont été prononcées :
A la présidence de la République
Directrice exécutive de la Fondation Sèmè City
Madame Sylvie ASSANI
A la Cour suprême, après avis du Président de l’Assemblée nationale
Président
Monsieur Victor Dassi ADOSSOU
Au ministère de l’Enseignement supérieur et de Recherche scientifique, après avis favorable du Conseil national de l’Education
Directeur des Examens et Concours
Monsieur Victorin Vidjannagni GBENOU
- Dans les Unités de Formation et Recherche de l’Université d’Abomey-Calavi
Directeur de l’Ecole nationale d’Administration
Monsieur Comlanvi Prudent Tchihoungnan SOGLOHOUN
Directeur adjoint de l’Ecole nationale d’Administration
Monsieur Enagnon Gildas Fiacre NONNOU
Vice-Doyen de la Faculté de Droit et de Science Politique
Monsieur Thélesphore Toliton DIKPO
Directeur adjoint de la Haute Ecole Régionale de Commerce international
Monsieur Sèwanoudé Honoré HOUNGBEDJI
Directrice adjointe de l’Ecole des Sages-femmes d’Etat de l’INMES
Madame Christiane TSHABU TSHIGUNTA épouse AGUEMON
Directeur de l’Institut de Formation et de Recherche en Informatique
Monsieur Gaston EDAH
Directeur adjoint de l’Institut de Formation et de Recherche en Informatique
Monsieur Sèmèvo Arnaud Roland Martial AHOUANDJINOU
Directrice adjointe de l’INMAAC
Madame Opêoluwa Blandine AGBAKA
- A l’Université de Parakou
Vice-doyen de la Faculté de Droit et de Science politique
Monsieur Clautaire AGOSSOU
- A l’Université nationale d’Agriculture
Directeur de l’Ecole de Foresterie tropicale
Monsieur Olou Toussaint LOUGBEGNON
Directeur de l’Ecole d’Aquaculture
Monsieur Darius TOSSAVI
Directeur adjoint de l’Ecole de Gestion et de Production végétale et semencière
Monsieur David Koffi MONTCHO HAMBADA
Directrice adjointe de l’Ecole d’Agrobusiness et de Politique agricole
Madame Alice BONOU épouse FANDOHAN