Plus de 80 nominations au ministère de l’Enseignement supérieur

Des nominations ont été prononcées ce mercredi 24 septembre 2025, au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Sur l’avis favorable du Conseil national de l’Éducation, des doyens, vice-doyens et directeurs ont été nommés dans les facultés, écoles et centres de l’Université d’Abomey-Calavi, de l’Université de Prakou et de l’Université nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques Faculté des Sciences et Technologies.
➡️Université d’Abomey-Calavi
Faculté des Sciences de la Santé
●Doyen : Josué AVAKOUDJO
●Vice-doyen pharmacie : Mèdessou Y. Habib GANFON
●Vice-doyen médecine : Ulrich VODOUHE
●Vice-doyen écoles : Angèle AZON KOUANOU
Faculté des Sciences économiques et de Gestion
●Doyen : Denis ACCLASSATO HOUENSOU
●Vice-doyen : Armel NONVIDE
Faculté des Sciences agronomiques
●Doyen : Nadia K. FANOU FOGNY
●Vice-doyen : Coovi Guénolé AKOUEDEGNI
Facultés des Sciences humaines et sociales
●Doyen : Sylvain A. VISSOH
●Vice-doyen FASHS/UAC : Tata Jean TOSSOU
●Vice-doyen Adjarra/UAC : Joseph P. SAHGUI
Faculté des Sciences et Techniques
●Doyen : Farid BABA MOUSSA
●Vice-doyen : Comlan C. ATINDOGBE
Faculté de Droit et de Science politique
●Doyen : Léon JOSSE
Faculté des Lettres, Langues, Arts et Communication
●Doyen : Koffi Julien GBAGUIDI
●Vice-doyen : Moufoutaou ADJERAN
Institut régional de Santé publique
●Directrice : Yolaine GLELE AHANHANZO HESSOU
●Directeur adjoint : Cyriaque DEGBEY
Institut de Mathématiques et de Sciences physiques
●Directeur : Koladé Simplice C. OGOUYANDJOU
●Directeur adjoint : Vincent A. MONWANOU
Institut national des Métiers d’Art, d’Archéologie et de la Culture
●Directeur : Romuald TCHIBOZO
Institut du Cadre de Vie
●Directeur : Ismaïla TOKO
●Directeur adjoint : Dègla Hervé KOUMASSI
Institut de Formation et de Recherche en Informatique
●Directeur adjoint : Gaston EDAH
Institut national de la Jeunesse, de l’Éducation physique et du Sport
●Directrice : Fifamin Judith AHOUNOU AÏKPE
●Directeur adjoint : Gbèdolo Arnaud GBAGUIDI
Institut national Médico-sanitaire
●Directrice : Lisette Isabelle ODOULAMI
●Directeur adjoint (École des infirmiers/infirmières) : Jacques VIGAN
Institut national de l’Eau
●Directeur : Luc Olivier SINTONDJI
●Directeur adjoint : Bernardin ELEGBEDE MANU
École polytechnique d’Abomey-Calavi
●Directeur : Victorien F. DOUGNON
●Directeur adjoint : Chakirath F. SALIFOU
Haute École régionale de Commerce international
●Directrice : Karina SYLLA DOUCOURE
École nationale des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication
●Directeur : Ferdinand KPOHOUE
●Directeur adjoint : Raphaël YEBOU
École normale supérieure
●Directeur : Bernard FANGNON
●Directeur adjoint : David BALOUBI
Centre de Formation et de Recherche en matière de Population
●Directeur : Koffi Benoît SOSSOU
Centre inter-facultaire de Formation et de Recherche en Environnement pour le Développement
●Directeur : Ibouraïma YABI
●Directeur adjoint : Roch Christian JOHNSON
Centre béninois des Langues étrangères
●Directrice : Rissikatou MOUSTAPHA BABALOLA
École nationale d’Économie appliquée et de Management
●Directeur : Albert HONLONKOU
●Directeur adjoint : Théophile Jean AGADAME
➡️Université de Parakou
Faculté de médecine
●Vice-doyen : Moutawakilou GOMINA
Faculté des Sciences Économiques et de Gestion
●Doyen : Léandre GBAGUIDI
●Vice-doyen : Dramane ABDOULAYE
Faculté d’Agronomie
●Doyen : Amégnikin Valérien ZINSOU
●Vice-doyen : Erick Virgile Bertrand AZANDO
Faculté de Droit et de Science Politique
●Doyen : Moktar ADAMOU
Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines (FLASH)
●Doyenne : Bignon Tohounto Clarisse TAMA
●Vice-doyen : Norbert AGOÏNON
École nationale de Formation des Techniciens supérieurs en Santé publique et en Surveillance épidémiologique
●Directrice : Nouessewa Fanry Maryline HOUNKPONOU AHOUINGNAN
●Directeur adjoint : Luc BEHANZIN
Institut de Formation en Soins infirmiers et obstétricaux
●Directeur : Montcho Adrien HODONOU
●Directeur adjoint (ESSEFE) : Sèdjro Raoul ATADE
●Directrice adjointe (ESIIE) : Mendinatou AGBETOU HOUESSOU
Institut universitaire de Technologie
●Directeur : Ahodédji Henri TCHOKPONHOUE
●Directeur adjoint : Kounagbè Odilon LOKONON
École nationale de Statistique, de Planification et de Démographie
●Directeur : Épiphane SODJINOU
➡️Université nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques
Faculté des Sciences et Technologies
●Doyen : M. J. Stéphane HOUNDJO
●Vice-doyen : Raymond FATONDJI HOUSSOU
École Nationale supérieure des Biosciences et Biotechniques appliquées
●Directrice : A. Omédine KOUKOUI
●Directrice adjointe : Raymonde A. ADJATIN
École normale supérieure de Natitingou
●Directeur : Innocent DJEGBE
●Directeur adjoint : Nikita TOPANOU
Institut national supérieur des Classes préparatoires aux Études d’Ingénieur
●Directeur : Christian D. AKOWANOU
●Directeur adjoint : Sylvain ATTAN
École nationale supérieure de Génie Mathématique et Modélisation
●Directeur : Djibril Aliou MOUSSA
●Directeur adjoint : A. Joseph ADECHINAN
École nationale supérieure des Travaux publics
●Directeur : Ousséni AROUNA
●Directeur adjoint : Hubert Frédéric GBAGUIDI
École normale supérieure de l’Enseignement technique de Lokossa
●Directeur : Lambert Gustave DJEDATIN
●Directeur adjoint : Jean Robert KLOTOE
Institut national supérieur de Technologie industrielle
●Directrice : Clotilde GUIDI TOGNON
●Directeur adjoint : Dossou Flavien LANMANTCHION
École nationale supérieure de Génie énergétique et Procédés
●Directeur : Danvidé Antonin KANFON
●Directeur adjoint : Pasco Harrod LOGBO
➡️Université nationale d’Agriculture
École d’Agrobusiness et de Politiques agricoles
●Directeur : Nounagnon Émile HOUNGBO
École de Sociologie rurale et Vulgarisation agricole
●Directeur : Wilfried PADONOU
École d’Horticulture d’Aménagement des Espaces verts et Vulgarisation agricole
●Directeur : Paulin Jésutin DOSSOU
École de Génie rural
●Directeur : Hyppolite AGADJIHOUEDE
●Directeur adjoint : Inès Godonou SALAKO
École de Gestion de la Production Végétale et Semencière
●Directeur : Apollinaire ADANDONON
École de Gestion et d’Exploitation des Systèmes d’Élevage
●Directeur : Sabbas ATTINDEHOU
●Directeur adjoint : Razaki Adiho OSSE
École des Sciences et Techniques de Conservation et de Transformation des Produits agricoles
●Directrice : Flora CHADARE
●Directeur adjoint : Camel LAGNIKA