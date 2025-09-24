mercredi, 24 septembre 2025 -

Conseil des ministres

Plus de 80 nominations au ministère de l’Enseignement supérieur




Des nominations ont été prononcées ce mercredi 24 septembre 2025, au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Sur l’avis favorable du Conseil national de l’Éducation, des doyens, vice-doyens et directeurs ont été nommés dans les facultés, écoles et centres de l’Université d’Abomey-Calavi, de l’Université de Prakou et de l’Université nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques Faculté des Sciences et Technologies.

➡️Université d’Abomey-Calavi
Faculté des Sciences de la Santé
●Doyen : Josué AVAKOUDJO
●Vice-doyen pharmacie : Mèdessou Y. Habib GANFON
●Vice-doyen médecine : Ulrich VODOUHE
●Vice-doyen écoles : Angèle AZON KOUANOU

Faculté des Sciences économiques et de Gestion
●Doyen : Denis ACCLASSATO HOUENSOU
●Vice-doyen : Armel NONVIDE

Faculté des Sciences agronomiques
●Doyen : Nadia K. FANOU FOGNY
●Vice-doyen : Coovi Guénolé AKOUEDEGNI

Facultés des Sciences humaines et sociales
●Doyen : Sylvain A. VISSOH
●Vice-doyen FASHS/UAC : Tata Jean TOSSOU
●Vice-doyen Adjarra/UAC : Joseph P. SAHGUI

Faculté des Sciences et Techniques
●Doyen : Farid BABA MOUSSA
●Vice-doyen : Comlan C. ATINDOGBE

Faculté de Droit et de Science politique
●Doyen : Léon JOSSE

Faculté des Lettres, Langues, Arts et Communication
●Doyen : Koffi Julien GBAGUIDI
●Vice-doyen : Moufoutaou ADJERAN

Institut régional de Santé publique
●Directrice : Yolaine GLELE AHANHANZO HESSOU
●Directeur adjoint : Cyriaque DEGBEY

Institut de Mathématiques et de Sciences physiques

●Directeur : Koladé Simplice C. OGOUYANDJOU
●Directeur adjoint : Vincent A. MONWANOU

Institut national des Métiers d’Art, d’Archéologie et de la Culture
●Directeur : Romuald TCHIBOZO

Institut du Cadre de Vie
●Directeur : Ismaïla TOKO
●Directeur adjoint : Dègla Hervé KOUMASSI

Institut de Formation et de Recherche en Informatique
●Directeur adjoint : Gaston EDAH
Institut national de la Jeunesse, de l’Éducation physique et du Sport
●Directrice : Fifamin Judith AHOUNOU AÏKPE
●Directeur adjoint : Gbèdolo Arnaud GBAGUIDI

Institut national Médico-sanitaire
●Directrice : Lisette Isabelle ODOULAMI
●Directeur adjoint (École des infirmiers/infirmières) : Jacques VIGAN

Institut national de l’Eau
●Directeur : Luc Olivier SINTONDJI
●Directeur adjoint : Bernardin ELEGBEDE MANU

École polytechnique d’Abomey-Calavi
●Directeur : Victorien F. DOUGNON
●Directeur adjoint : Chakirath F. SALIFOU

Haute École régionale de Commerce international
●Directrice : Karina SYLLA DOUCOURE

École nationale des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication

●Directeur : Ferdinand KPOHOUE
●Directeur adjoint : Raphaël YEBOU

École normale supérieure
●Directeur : Bernard FANGNON
●Directeur adjoint : David BALOUBI

Centre de Formation et de Recherche en matière de Population

●Directeur : Koffi Benoît SOSSOU
Centre inter-facultaire de Formation et de Recherche en Environnement pour le Développement

●Directeur : Ibouraïma YABI
●Directeur adjoint : Roch Christian JOHNSON

Centre béninois des Langues étrangères
●Directrice : Rissikatou MOUSTAPHA BABALOLA

École nationale d’Économie appliquée et de Management
●Directeur : Albert HONLONKOU
●Directeur adjoint : Théophile Jean AGADAME

➡️Université de Parakou
Faculté de médecine
●Vice-doyen : Moutawakilou GOMINA

Faculté des Sciences Économiques et de Gestion
●Doyen : Léandre GBAGUIDI
●Vice-doyen : Dramane ABDOULAYE

Faculté d’Agronomie
●Doyen : Amégnikin Valérien ZINSOU
●Vice-doyen : Erick Virgile Bertrand AZANDO

Faculté de Droit et de Science Politique
●Doyen : Moktar ADAMOU

Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines (FLASH)
●Doyenne : Bignon Tohounto Clarisse TAMA
●Vice-doyen : Norbert AGOÏNON

École nationale de Formation des Techniciens supérieurs en Santé publique et en Surveillance épidémiologique
●Directrice : Nouessewa Fanry Maryline HOUNKPONOU AHOUINGNAN
●Directeur adjoint : Luc BEHANZIN

Institut de Formation en Soins infirmiers et obstétricaux
●Directeur : Montcho Adrien HODONOU
●Directeur adjoint (ESSEFE) : Sèdjro Raoul ATADE
●Directrice adjointe (ESIIE) : Mendinatou AGBETOU HOUESSOU

Institut universitaire de Technologie
●Directeur : Ahodédji Henri TCHOKPONHOUE
●Directeur adjoint : Kounagbè Odilon LOKONON

École nationale de Statistique, de Planification et de Démographie
●Directeur : Épiphane SODJINOU

➡️Université nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques
Faculté des Sciences et Technologies

●Doyen : M. J. Stéphane HOUNDJO
●Vice-doyen : Raymond FATONDJI HOUSSOU

École Nationale supérieure des Biosciences et Biotechniques appliquées
●Directrice : A. Omédine KOUKOUI
●Directrice adjointe : Raymonde A. ADJATIN

École normale supérieure de Natitingou
●Directeur : Innocent DJEGBE
●Directeur adjoint : Nikita TOPANOU

Institut national supérieur des Classes préparatoires aux Études d’Ingénieur
●Directeur : Christian D. AKOWANOU

●Directeur adjoint : Sylvain ATTAN

École nationale supérieure de Génie Mathématique et Modélisation
●Directeur : Djibril Aliou MOUSSA
●Directeur adjoint : A. Joseph ADECHINAN

École nationale supérieure des Travaux publics
●Directeur : Ousséni AROUNA
●Directeur adjoint : Hubert Frédéric GBAGUIDI

École normale supérieure de l’Enseignement technique de Lokossa

●Directeur : Lambert Gustave DJEDATIN

●Directeur adjoint : Jean Robert KLOTOE

Institut national supérieur de Technologie industrielle

●Directrice : Clotilde GUIDI TOGNON

●Directeur adjoint : Dossou Flavien LANMANTCHION

École nationale supérieure de Génie énergétique et Procédés
●Directeur : Danvidé Antonin KANFON
●Directeur adjoint : Pasco Harrod LOGBO

➡️Université nationale d’Agriculture
École d’Agrobusiness et de Politiques agricoles
●Directeur : Nounagnon Émile HOUNGBO
École de Sociologie rurale et Vulgarisation agricole
●Directeur : Wilfried PADONOU

École d’Horticulture d’Aménagement des Espaces verts et Vulgarisation agricole
●Directeur : Paulin Jésutin DOSSOU

École de Génie rural
●Directeur : Hyppolite AGADJIHOUEDE
●Directeur adjoint : Inès Godonou SALAKO

École de Gestion de la Production Végétale et Semencière
●Directeur : Apollinaire ADANDONON

École de Gestion et d’Exploitation des Systèmes d’Élevage

●Directeur : Sabbas ATTINDEHOU
●Directeur adjoint : Razaki Adiho OSSE

École des Sciences et Techniques de Conservation et de Transformation des Produits agricoles
●Directrice : Flora CHADARE
●Directeur adjoint : Camel LAGNIKA

24 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




