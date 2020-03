Voici les mesures que l’EPMB recommande à ses fidèles

A l’instar des autres communautés religieuses, l’Eglise protestante méthodiste du Bénin (EPMB) a recommandé un certain nombre de mesures à ses fidèles dans le but d’éviter la propagation du virus du Covid-19.

Selon le communiqué de l’EPMB, les responsables de cultes doivent prévoir des dispositifs de lavage de mains à l’eau et au savon dans toutes les églises et les institutions (complexes scolaires, centres de santé ou de formation, Wesley house etc.) ou l’usage du gel désinfectant.

Ils devront également veiller à ne pas trop se serrer sur les bancs lors de cultes et autres cérémonies. L’EPMB recommande également la suppression des gestes induisant les contacts physiques (se serrer les mains, faire des accolades en signe de salutation ou des gestes de paix etc.) ; la suspension de l’usage des coupes communes lors des services de sainte cène, pour les communautés ou les coupes individuelles ne sont pas encore une réalité.

Pour cela, les pasteurs sont invités à traiter le corps du Christ avec le respect absolu, tout en ayant soin de bien se laver les mains au gel désinfectant avant l’eucharistie, précise le communiqué.

L’Eglise protestante du Bénin par ailleurs recommande aux fidèles, de se couvrir la bouche ou le nez avec un mouchoir en papier ou le creux du bras lorsqu’ils toussent ou éternuent, puis de jeter le mouchoir dans une poubelle et se laver les mains ; d’éviter de cracher par terre et de se moucher sur le sol ou de jeter par terre des mouchoirs utilisés à cette fin.

Les responsables de l’EPMB invitent toute la communauté ainsi que les fidèles et pasteurs à observer à la lettre toutes les mesures prescrites par le gouvernement dans le cadre de la prévention de l’infection au Coronavirus.

19 mars 2020 par