Projet de Budget de l’Etat, exercice 2026

Voici les nouvelles mesures fiscales et celles reconduites




Le projet de loi de finances gestion 2026 a été présenté à la Commission budgétaire. Il contient les mesures fiscales reconduites et de nouvelles autres applicables en 2026. Mêlant reconductions et innovations destinées, elles visent à soutenir certains secteurs stratégiques, améliorer le recouvrement et moderniser le cadre fiscal. Entre exonérations ciblées, dispenses de pénalités et ajustements techniques, ces dispositions visent à favoriser l’activité économique tout en optimisant les recettes publiques.

Mesures reconduites

1-Dispense de pénalité de retard accordée aux contribuables débiteurs de la taxe foncière unique qui payent l’intégralité de leur dette

2-Exonération des véhicules neufs importés ou fabriqués en République du Bénin

3-Exonération sur les aéronefs, aérostats et leurs pièces de rechange importés en République du Bénin

4- Exonération sur les récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés

5-Réduction du taux de la Taxe de Statistique (T.STAT) lors de la réexportation des produits pétroliers et le transit des matières premières de 5% à 1% de la valeur en douanes des produits
La mesure ne corrige pas une inégalité, subit par une couche de la population. Cependant, elle contribue à l’amélioration des recettes de l’État. Mesure neutre au genre

6. Exonération sur les équipements neufs importés par les Petites et Moyennes Entreprises ne bénéficiant pas d’un régime fiscal dérogatoire

7-Exonération sur les équipements et matériaux neufs ainsi que les matériaux locaux destinés à la construction ou à la rénovation des stations-service, des stations-trottoir, des cuves à pétrole et à gasoil

8-Dispense de pénalité de retard accordée aux contribuables du secteur informel qui souscrivent spontanément, pour la première fois, leurs déclarations en régularisation des affaires réalisées au titre des exercices antérieurs

Mesures nouvelles

9- Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 247 du code général des impôts sont modifiées et reprises comme suit.

2) Les frais de carburant pour véhicules, l’exception :

a) de ceux engagés pour des véhicules affectés exclusivement aux activités de transport public de personnes ou de marchandises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;

b) des produits pétroliers utilisés pour le fonctionnement des usines ainsi que le gaz utilisé comme combustible pour le fonctionnement des usines, le gas-oil, les huiles et les graisses utilisés par les entreprises industrielles et du secteur des bâtiments et travaux publics (BTP) pour le fonctionnement de leurs engins, à l’exclusion des produits destinés aux véhicules de tourisme et au transport des personnes. En ce qui concerne les entreprises des BTP, cette déduction est limitée à 90% de la TVA supportée figurant sur la facture d’achat

10- Le paragraphe 1 de l’article 254 du complété code général des impôts est complété par la phrase ci-après :

Toutefois les demandes qui n’ont pu être déposées à l’issue d’un bimestre pourront être
exceptionnellement, sous peine de forclusion du droit à remboursement pour ladite période, jusqu’au 30 avril de |’exercice suivant la période au cours de laquelle le droit à remboursement est né.

24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




