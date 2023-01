Voici les membres du comité de Contrôle des Missions de Sécurisation

Les membres du comité chargé du Contrôle des Missions de Sécurisation du Territoire national ont été nommés par décret en date du 16 janvier 2023.

Le gouvernement du président Patrice Talon a mis en place un Comité chargé du Contrôle des Missions de Sécurisation du Territoire national. C’est par décret en date du 16 janvier 2023. « Le comité a pour missions : la surveillance de la sécurisation des corridors et axes secondaires du territoire national ; la surveillance des structures de sécurisation et d’entretien des infrastructures publiques marchands, sportifs et touristiques ; le suivi de la bonne gestion des ressources additionnelles allouées à la sécurité publique ; l’inspection externe du bon fonctionnement des unités des Forces de la Police républicaine et paramilitaires, y compris la police environnementale et municipale ; l’exécution de toutes autres missions républicaines assignées par le chef de l’Etat ».

Le président du Comité est le Général de brigade ER Mathias Adjou Moumouni, le Commissaire divisionnaire de police Roger Tawès en est le vice-président et le Colonel ER Kpakpassou Barthélémy Degan assure le poste de rapporteur.

Les autres membres du comité chargé du Contrôle des Missions de Sécurisation du Territoire national sont : Adolphe Gilbert Hessou (Contrôleur général de police ER) ; Urbain Lalou (Contrôleur général de police à la retraite) ; Idrissou Foudou (Contrôleur général de police à la retraite) ; Abdoulaye Moro (Contrôleur général de police à la retraite ER) ; Ousmane Kandissounon (Colonel à la retraite) ; Aubin Noutchogbe ; Aurélien Guedou ; Patrick Soho et Hervé Behanzin-Paoleti.

M. M.

19 janvier 2023 par ,