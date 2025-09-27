Voici les membres du CA du CNHU-HKM

Voici les nouveaux membres du Conseil d’Administration (CA) du Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou. Ils ont été nommés, le 10 septembre 2025, par décret, pour un mandat de 3 ans renouvelable.

Nouveaux membres du CA du CNHU-HKM :

Enagnon Pétas AKOGBETO, représentant du Ministère de la Santé et président du Conseil d’administration.

Cyrielle AHOUANDOGBO PERROT, représentante de la Présidence de la République ;

Aristide Aboyi EDAH SOHOU, représentant du Ministère de l’Économie et des Finances ;

Ulrich Bidossessi VODOUHE, représentant du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ;

Victorin Vidjanagni HONVOH, représentant du Ministère du Travail et de la Fonction publique ;

Anges Paterne AMOUSSOUGA, représentant de la Mairie de Cotonou ;

Michel Armand FIOGBE, représentant de la commission médicale d’établissement.

