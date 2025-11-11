mardi, 11 novembre 2025 -

663 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Transport aérien

Voici les membres du CA de la Société des aéroports du Bénin




Le chef de l’Etat Patrice Talon a nommé par Décret N°2025 - 661 en date du 29 octobre 2025, les membres du Conseil d’Administration (CA) de la Société des aéroports du Bénin (SAB).

Cinq personnalités ont été nommées, pour un mandat de 03 ans renouvelable une fois, au Conseil d’Administration (CA) de la Société des aéroports du Bénin.

Il s’agit de M. Hans Elie Messan NAPPORN (représentant du Ministère de cadre de vie et des transports, en charge du développement durable) ; M. Joseph AHISSOU (représentant du Ministère de cadre de vie et des transport, en charge du développement durable) ;M. Yémalin Philibert ADANKON (représentant du Ministère de l’économie et des finances) ; M. Decandji Agbahoundo Karl LEGBA (représentant de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile) et Mme Cyrielle AHOUANDOGBO PERROT (représentante de la Présidence de la République.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

11 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




La révision de la Constitution à l’ordre du jour vendredi


11 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les députés invités à Porto-Novo pour examiner la proposition de (…)
Lire la suite

La HAAC reçoit des matériels informatiques de la Chine


11 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin Zhang (…)
Lire la suite

Les candidats autorisés au concours de 117 agents contractuels


11 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Voici la liste par centre des candidats retenus à la composition du (…)
Lire la suite

1 commissaire de police et 3 douaniers risquent la prison


10 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
01 civil, 08 policiers et 07 douaniers, sont jugés par la Cour de (…)
Lire la suite

Le Bénin marque sa participation au Forum “Notre Futur Brésil–France”


8 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Ministre des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari, a (…)
Lire la suite

Le parti ‘’Les Démocrates’’ cité dans une affaire de fraude électorale


7 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Parquet spécial près la Cour de répression des infractions (…)
Lire la suite

Le Bénin fait du rire un levier de développement


7 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Cotonou sera le carrefour mondial du rire, avec des Masterclass, tables (…)
Lire la suite

04 Guichets uniques de protection sociale dotés de barques motorisées


6 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les Guichets uniques de protection sociale (GUPS) situés dans les (…)
Lire la suite

UP-R et BR régularisent leurs dossiers de candidature


6 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les partis Union Progressiste le Renouveau (UP-R) et Bloc Républicain (…)
Lire la suite

Le modèle béninois de développement social en lumière à Doha


6 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La ministre des affaires sociales et de la microfinance, Véronique (…)
Lire la suite

Ouidah se prépare à accueillir la 3ᵉ édition des Vodun Days.


6 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La cité historique de Ouidah vibrera du 8 au 10 janvier 2026 au rythme (…)
Lire la suite

Voici la décision de la Cour autorisant la modification du calendrier (…)


6 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Saisie par la CENA, la Cour Constitutionnelle a autorisé la (…)
Lire la suite

Voici les conditions pour signer un accord-cadre avec l’État béninois


5 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le décret n° 2025-637 du 08 octobre 2025, signé par le Président (…)
Lire la suite

4 ministres au Comité d’investissement du Fonds d’électrification rurale


5 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les membres du Comité d’investissement du Fonds d’électrification (…)
Lire la suite

« C’est le président Yayi Boni qui en a été le seul responsable » (P. (…)


5 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Dans un entretien diffusé ce mardi 4 novembre 2025, sur la télévision (…)
Lire la suite

Pariez sur les meilleurs matchs de la 4ᵉ journée de Ligue des champions (…)


4 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Une autre fête footballistique attend les passionnés de ballon rond : (…)
Lire la suite

Angèle Azon Kouanou rejoint l’équipe de visite médicale


3 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le médecin Angèle Azon Kouanou, spécialiste en médecine interne, a (…)
Lire la suite

Abomey-Calavi accueille un laboratoire de contrôle de qualité des produits


3 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La commune d’Abomey-Calavi abrite un laboratoire National de Contrôle (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires