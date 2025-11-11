Voici les membres du CA de la Société des aéroports du Bénin

Le chef de l’Etat Patrice Talon a nommé par Décret N°2025 - 661 en date du 29 octobre 2025, les membres du Conseil d’Administration (CA) de la Société des aéroports du Bénin (SAB).

Cinq personnalités ont été nommées, pour un mandat de 03 ans renouvelable une fois, au Conseil d’Administration (CA) de la Société des aéroports du Bénin.

Il s’agit de M. Hans Elie Messan NAPPORN (représentant du Ministère de cadre de vie et des transports, en charge du développement durable) ; M. Joseph AHISSOU (représentant du Ministère de cadre de vie et des transport, en charge du développement durable) ;M. Yémalin Philibert ADANKON (représentant du Ministère de l’économie et des finances) ; M. Decandji Agbahoundo Karl LEGBA (représentant de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile) et Mme Cyrielle AHOUANDOGBO PERROT (représentante de la Présidence de la République.

11 novembre 2025