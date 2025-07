Le taux de réussite au Baccalauréat session de juin 2025 est de 73,02 % au Bénin. La série C a enregistré le plus fort taux de réussite avec 82,77% et le premier au BAC. Les candidats des séries B, A1, F1 ont également fait de belles performances. Voici les meilleurs candidats par série.

