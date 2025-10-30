Voici les lauréats du Grand Prix Littéraire du Bénin 2025

Les lauréats du Grand Prix Littéraire du Bénin 2025 ont été dévoilés, ce jeudi 30 octobre 2025, lors d’une cérémonie au Palais des congrès de Cotonou. La cérémonie s’est déroulée en présence du directeur Général de l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC), William Codjo et de la directrice adjointe de Cabinet (DAC), Gwladys Gandaho.

Prix Jean PLIYA de la fiction littéraire : décerné au réalisateur et producteur Claude Balogoun, YÊ-NU, (Polar), Ed. Légendes ( 5 millions FCFA + trophée)

Prix Paul HAZOUME de l’essai : Pas de prix décerné en raison d’un seul participant dans cette catégorie.

Prix Jérôme CARLOS de la critique littéraire : décroché par Jean-Claude Enock Guidjimè, journaliste à Educ’Action ( 1 million FCFA + trophée)

Prix de l’Éditeur : Pas de prix décerné en raison d’un seul participant dans cette catégorie.

Les lauréats de l’édition 2024 ont également reçu leurs prix.

Prix Jean PLIYA de la fiction littéraire : Fousseni Tanko Bana-Korodji pour son ouvrage "Confluence" de ( 5 millions de FCFA + trophée)

Prix Paul HAZOUME de l’essai : Émeric Patrick EFFIBOLÈ, pour son ouvrage intitulé "Politique culturelle au Bénin", publié aux Editions DAGAN (1 million de FCFA +trophée)

Prix Jérôme CARLOS de la critique littéraire : le journaliste culturel Jacques LALEYE (1 million de FCFA+trophée)

Prix de l’Éditeur : Les Editions DAGAN fondée par Dieudonné Gnammankou (3 millions FCFA + trophée)

Le Grand Prix Littéraire du Bénin célèbre l’excellence littéraire béninoise. C’est une initiative du gouvernement béninois à travers le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts et mis en œuvre par l’ADAC.

Akpédjé Ayosso

