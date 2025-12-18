jeudi, 18 décembre 2025 -

Rendez-vous culturel de l’année

Voici les grandes affiches des concerts des Vodun Days




Ouidah accueille les 08, 09 et 10 janvier, l’édition 2026 des Voduns Days. Plusieurs artistes de renom sont annoncés à ce grand rendez-vous culturel de l’année.

Le Bénin célèbre dès le 8 janvier l’art, la culture et la spiritualité Vodun. L’événement sera réhaussé par la participation de plusieurs artistes nationaux et internationaux. Parmi les vedettes phares, il y a la diva béninoise Angélique Kidjo, Meiway de la Côte d’Ivoire, Axel Merryl, Pepit’Arts, Vano Baby et autres.

18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




La légende Angélique Kidjo aux Vodun Days 2026


17 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La légende de la musique africaine Angélique Kidjo sera sur la scène (…)
Appel à projets pour les goodies de la marque-pays "Un Monde de Splendeurs"


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Agence Béninoise pour le Développement du Tourisme lance un appel à (…)
« Mémoires vivantes » : art et mémoire en dialogue


15 décembre 2025 par La Rédaction
Présentée à la Villa Karo du 21 novembre 2025 au 8 février 2026, (…)
Un nouveau pacte pour relancer la lecture publique au Bénin


10 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Bénin et le Département français de la Vendée viennent de signer une (…)
Les inscriptions ouvertes pour le prix Adiaha


10 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Fondation Ladima annonce l’ouverture des inscriptions pour (…)
Une Arène culturelle à l’emplacement du « musée de la corruption »


9 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La ville de Porto-Novo va abriter une Arène culturelle. L’infrastructure
Une immersion au cœur des métiers d’art le 13 décembre


5 décembre 2025 par La Rédaction
Le Club des Métiers d’Art et d’Artisanat du Togo (CMATg) organise une (…)
Le Gouvernement accompagne l’édition 2025 des Ciné229 Awards


5 décembre 2025 par Marc Mensah
A l’approche des Ciné229 Awards 2025, la présidente du Comité (…)
Patrice Talon à la soirée d’ouverture de Cotonou Comedy Festival


4 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Dôme du Sofitel de Cotonou abrite ce jeudi 4 décembre 2025, la (…)
Cotonou Comedy Festival démarre avec les masterclass


2 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La première édition du Cotonou Comedy Festival a débuté ce lundi 1er (…)
Le Bénin se positionne sur le marché des croisières de prestige


28 novembre 2025 par Marc Mensah
Le Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Babalola Jean (…)
Le Musée international du Vodun prend forme


28 novembre 2025 par Marc Mensah
Le Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Babalola Jean (…)
37,9 milliards FCFA pour le Tourisme, la Culture et les Arts en 2026


24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Les grandes lignes du projet de budget 2026 du ministère du Tourisme, (…)
Le Bénin réaffirme son lien avec les afro-descendants au SNL


21 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Palais des Congrès de Cotonou accueille l’édition 2025 du Salon (…)
3 COLD DISHES projeté en avant-première à Cotonou ce dimanche


20 novembre 2025 par Marc Mensah
Le Palais des Congrès de Cotonou accueillera, dimanche 23 novembre à (…)
Des échanges pour structurer et développer l’écosystème musical


13 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La directrice adjointe de Cabinet du ministère du Tourisme, de la (…)
Une IA pour préserver les langues nationales au Bénin


11 novembre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin a lancé, lundi 10 novembre 2025, à Cotonou le projet « (…)
Angélique Kidjo nominée pour Grammy Awards 2026


8 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La star de la musique béninoise, Angélique Kidjo, vient une fois encore (…)
