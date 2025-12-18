Voici les grandes affiches des concerts des Vodun Days

Ouidah accueille les 08, 09 et 10 janvier, l’édition 2026 des Voduns Days. Plusieurs artistes de renom sont annoncés à ce grand rendez-vous culturel de l’année.

Le Bénin célèbre dès le 8 janvier l’art, la culture et la spiritualité Vodun. L’événement sera réhaussé par la participation de plusieurs artistes nationaux et internationaux. Parmi les vedettes phares, il y a la diva béninoise Angélique Kidjo, Meiway de la Côte d’Ivoire, Axel Merryl, Pepit’Arts, Vano Baby et autres.

18 décembre 2025 par ,