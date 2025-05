Voici les épreuves tirées au sort en EPS et EA

Les candidats au Certificat d’études primaires (Cep) session de juin 2025 seront évalués en Couture pour le compte de l’épreuve d’Education artistique (Ea) et en course de vitesse et grimper pour l’Education physique et sportive (Eps). Le tirage au sort a été fait ce vendredi 3 mai 2025, à la Direction départementale des enseignements maternel et primaire de l’Ouémé à Porto-Novo.

Les épreuves à option pour les candidats à l’examen du Certificat d’études primaires (Cep) sont désormais connues. La séance de tirage au sort a eu lieu en présence du ministre des Enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou. Le choix a été fait sur la Couture pour le compte de l’épreuve d’Education artistique (Ea). Au titre de l’Education physique et sportive (Eps), les candidats seront soumis aux épreuves de course de vitesse et grimper. L’examen du CEP est prévu du lundi 2 juin au jeudi 5 juin 2025.

