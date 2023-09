Voici les entrées secondaires à emprunter à l’UAC

L’entrée principale de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) est fermée depuis quelques jours aux usagers. Le recteur Félicien AVLESSI, à travers un communiqué en date du mercredi 06 septembre 2023, explique les raisons qui motivent la décision de fermeture.

Pour accéder au campus universitaire d’Abomey-Calavi, tous les usagers doivent désormais emprunter les deux entrées secondaires. Il s’agit de celle située sur le prolongement de l’entrée principale, et qui fait face à la route Inter-Etat numéro 1, et la seconde, à partir du quartier Zogbadjè. Et pour cause, l’entrée principale du campus est fermée depuis quelques jours en raison des travaux d’aménagement et de pavage d’une double voie à partir de celle-ci, vers l’intérieur. Le recteur de l’UAC à travers un communiqué ce mercredi 06 septembre 2023, informe les usagers. Rassurant des dispositions prises pour faciliter l’accès aux différents services et amphithéâtres du campus universitaire, Félicien AVLESSI présente ses excuses à tous les usagers pour les éventuels désagréments causés par l’exécution des travaux.

F. A. A.

6 septembre 2023 par