Voici les deux armées africaines qui ont appuyé le Bénin

Des forces régionales ont appuyé l’armée béninoise dans la journée du 7 décembre, lors de la tentative de coup d’Etat, selon le Conseil des ministres extraordinaire tenu ce lundi 8 décembre 2025.

Dès les premières heures du soulèvement du dimanche 7 décembre 2025 au Bénin, la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a été informée.

« La coopération sous-régionale s’est mise en branle, sous l’égide de la CEDEAO et à la demande de notre pays. Le Nigeria nous est dès lors venu en assistance en menant des frappes en fin de journée, par son aviation militaire qui a immobilisé certains des engins blindés », a indiqué le Conseil des ministres extraordinaire tenu lundi 8 décembre 2025.

L’opération déroulée « sans pertes en vies humaines » a permis de mettre en déroute les premiers assaillants et le contrôle de la base de Togbin à Fidjrossè.

Dans la nuit, « une force en attente de la CEDEAO composée de soldats nigérians » a été déployée à Cotonou. Logée à la base de Togbin, cette force a appuyé l’armée béninoise.

« Une force spéciale est venue de Côte d’Ivoire en cette même fin de journée du dimanche pour se positionner à Cotonou en vue d’autres actions si besoin en était », précise le gouvernement.

L’armée béninoise déjà mobilisée autour de Togbin et de la résidence présidentielle, s’est appuyée sur ce renfort régional pour verrouiller les derniers points de tension.

Lors du Conseil des ministres élargi aux Ministres conseillers et au haut commandement militaire, le Chef de l’Etat Patrice Talon a salué « la solidarité des pays de la CEDEAO, en particulier le Nigeria et la Côte d’Ivoire ».

M. M.

8 décembre 2025 par