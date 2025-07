Voici les décrets adoptés en Conseil des ministres

Le gouvernement béninois a adopté, mercredi 30 juillet 2025, plusieurs décrets en Conseil des ministres.

Au titre des mesures normatives, le gouvernement a adopté les décrets portant affectation de domaine au profit de la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité ; augmentation du capital de la Société de Productions audiovisuelles par apport en nature du domaine objet du titre foncier 581 de Ouidah ; et attributions, composition et fonctionnement de l’Autorité nationale de la Concurrence.

Le Conseil a aussi fixé les conditions et modalités d’octroi de bourses de vie pour la formation des meilleurs des lauréats aux examens du Certificat d’études primaires et du Brevet d’études du premier cycle dans les établissements privés d’enseignement secondaire de renommée internationale.

