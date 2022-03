Voici les décrets adoptés en Conseil des ministres

Le gouvernement béninois a adopté ce mercredi 16 mars 2022 plusieurs décrets en Conseil des ministres.

Le Conseil a adopté le décret portant composition, attributions, organisation et fonctionnement du Conseil national de lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies (CNLS-TP). Il y a également le décret fixant les attributs de l’administration, les tenues d’uniformes et les galons des fonctionnaires des Eaux, Forêts et Chasse.

