Voici les dates d’inauguration des marchés modernes de Cococodji et de PK3

Les marchés modernes de PK3 et de Cococodji seront officiellement ouverts respectivement les vendredi 23 janvier et mardi 27 janvier 2026. L’annonce a été faite par l’Agence nationale de gestion des marchés (ANaGeM), à travers deux communiqués publiés ce mercredi 21 janvier 2026.

Après le tirage au sort et la remise de clés aux usagers, les marchés modernes de PK3 et de Cococodji s’ouvrent très bientôt au public. Selon un communiqué de l’ANaGeM, le marché moderne de PK3 sera ouvert aux usagers ce vendredi 23 janvier 2026.

Un autre communiqué de la structure en charge de la gestion des marchés modernes au Bénin, informe que le marché moderne de Cococodji sera inauguré le mardi 27 janvier.

Exhortant les marchands à se mobiliser massivement pour « célébrer cette nouvelle ère du commerce de proximité », l’ANaGeM dit compter leur ponctualité pour faire de ces cérémonies d’inauguration une réussite totale.

F. A. A.

22 janvier 2026 par ,