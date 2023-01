Voici les dates clés des élections générales de 2026

2026 sera une année électorale spéciale au Bénin. Des élections générales (législatives, communales et municipales, et

présidentielle)

Les députés de l’Assemblée nationale, 9è législature qui seront installés le 12 fevrier prochain siégeront pour une durée de 3 ans au lieu de 4 pour les précédentes mandatures. Un mandat de transition qui vise à permettre l’organisation des élections générales de 2026 avec les législatives couplées aux communales et l’élection présidentielle.

Le 11 janvier 2026, les citoyens béninois seront appelés aux urnes pour les législatives couplées avec les communales et municipales.

Les députés élus à l’issue de ces scrutins couplés seront installés le 6 février 2026. Le mandat des députés de l’Assemblée nationale, 10è législature sera de 5 ans.

Les conseils communaux et municipaux élus entreront officiellement en fonction le 15 février 2026

En ce qui concerne l’élection présidentielle, le dépôt des dossiers de candidature démarre le 6 février 2026.

Le 1er tour de l’élection présidentielle est fixé au 12 avril 2026. En cas de 2è tour, il se tiendra le 10 mai 2026

Le nouveau président de la République élu à l’issue de l’élection présidentielle prendra fonction le 24 mai 2026

Marc MENSAH

