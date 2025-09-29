lundi, 29 septembre 2025 -

Présidentielles 2026 au Bénin

Voici les critères de sélection du duo candidat du parti ‘’Les Démocrates’’




Le parti ‘’ Les Démocrates’’ lance un appel à candidature pour la sélection du duo président de la République et vice- président de la République dans le cadre de la présentielle 2026. L’annonce a été faite le 28 septembre 2025 par le président de la commission, Christophe MONSIA.

Les dés sont jetés chez Les Démocrates. À travers un communiqué du président de la commission, Christophe MONSIA, le parti politique lance un appel à candidature pour la section du duo président de la République et vice- président de la République. L’ex chef de l’Etat Boni Yayi, président du parti, a officiellement installé un comité de (15) quinze membres chargés d’examiner les différentes candidatures.
Selon le communiqué, les candidats doivent fournir : un certificat de nationalité, un extrait de casier judiciaire vierge, un quitus fiscal, des preuves d’appartenance au parti, une déclaration sur l’honneur etc. Ils devront également verser une caution de 25 millions de francs CFA, dont 20 millions seront remboursés aux candidats non retenus.
Le parti politique informe que l’étude des dossiers se fera en deux parties : une analyse approfondie des documents puis des entretiens avec les candidats retenus. La date limite du dépôt des dossiers est prévue le samedi 04 octobre 2025 à 18 heures.
La date limite pour le dépôt des candidatures à la présidentielle est prévue du 10 au 14 octobre 2025.

Marina Houenou(Stag)

L’intégralité du communiqué du parti « Les Démocrates »

29 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




