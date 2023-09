Voici les constats faits lors des contrôles de prix du gaz

Le Ministère de l’industrie et du commerce a procédé à des contrôles face à la spéculation sur le prix du gaz domestique. Voici ce qui a été observé sur le terrain.

La petite bouteille de gaz (6 kg) devrait être vendue à 4 770 FCFA et la grande (12,5kg) à 9 937,5 FCFA. Mais ces prix homologués ne sont pas respectés. Le gouvernement a constaté une augmentation abusive des prix du gaz domestique. Dans la foulée, le Ministère de l’industrie et du commerce a rappelé à l’ordre les différents distributeurs. Le Ministre a donné des instructions pour que des opérations de contrôles soient effectuées.

Il a été constaté une rareté du produit dans un premier temps. Mais tout est rentré dans l’ordre grâce aux équipes de la Direction Départementale de l’Industrie et du commerce. « Pendant le week-end, il n’y avait vraiment pas de la disponibilité mais avec nos actions sur le terrain, déjà le lundi, on a constaté que par endroits, il y a eu de la disponibilité et les gens avaient commencé par acheter », a indiqué au quotidien Le Matinal, Fernando Gomez, le Directeur départemental de l’industrie et du commerce des départements de l’Atlantique et du Littoral.

La difficulté liée à la disponibilité sera réglée d’ici la fin de la semaine, selon Fernando Gomez. A l’en croire, les structures sous tutelles du Ministère de l’Industrie et du commerce sont en contact avec les importatrices de gaz domestique.

Le DDIC Atlantique/Littoral précise que le non affichage des prix a été constaté par endroits. Le non-affichage des prix constitue une infraction. C’est une porte ouverte à la surenchère. « (…) Tant que les prix sont affichés, il n’est pas facile de dire au consommateur de payer un autre prix. Par contre, si ce n’est pas affiché, ça permet de faire de la surenchère. Par endroits, nous avons constaté cela et nous avons verbalisé les indélicats comme il se doit », a-t-il précisé dans un entretien publié ce jeudi 31 août 2023.

Les équipes du Ministère de l’industrie et du commerce entendent maintenir la veille.

Les consommateurs sont appelés à signaler au 113 tous disfonctionnements qu’ils constateront sur le terrain.

