Voici les conditions pour signer un accord-cadre avec l’État béninois

L’Entretien exclusif de Patrice Talon sur les grands sujets de l’actualité nationale

‘’Mois de la Police Communautaire’’

La Police renforce ses liens avec les populations de Dassa-Zoumè


6 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Police Républicaine poursuit ses activités intensives dans le cadre du ‘’Mois de la Police Communautaire’’. La deuxième phase a démarré, mercredi 5 novembre 2025, à (…)  
Projet de coopération avec la Bibliothèque nationale du Bénin

Des acteurs formés à la valorisation des archives du spectacle vivant


6 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Bibliothèque nationale du Bénin (BnB) a organisé du 3 au 5 novembre 2025, à Porto-Novo, un séminaire de formation au profit des bibliothécaires, documentalistes, (…)  
2e Sommet mondial sur le développement social

Le modèle béninois de développement social en lumière à Doha


6 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La ministre des affaires sociales et de la microfinance, Véronique Tognifodé, participe depuis mardi 04 novembre 2025 à Doha, aux travaux du 2e Sommet mondial sur le (…)  
Événement

Ouidah se prépare à accueillir la 3ᵉ édition des Vodun Days.


6 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La cité historique de Ouidah vibrera du 8 au 10 janvier 2026 au rythme des Vodun Days, un rendez-vous désormais incontournable dédié à la célébration des arts, de la (…)  
Réception des dossiers pour les élections législatives à la CENA

Voici la décision de la Cour autorisant la modification du calendrier (…)


6 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Saisie par la CENA, la Cour Constitutionnelle a autorisé la modification du calendrier électoral en reportant la période de réception des déclarations de candidature pour (…)  
Phase technique de la Revue des réformes et politiques de l’UEMOA

145 textes communautaires et des projets en évaluation à Cotonou


5 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La phase technique de la 11e édition de la Revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l’Union économique et monétaire ouest africaine (…)  
Élections au Bénin

Le dépôt des candidatures aux législatives prolongé au 19 novembre


5 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Cour constitutionnelle autorise la CENA à ajuster le calendrier électoral pour les Législatives de 2026. La haute juridiction s’est prononcée à l’issue « d’une audience (…)  
« Je découvre dans la culture béninoise une force de l’âme »


5 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Chado Japon s’est fait remarquer sur les réseaux sociaux, puis sur (…)
La plénière suspendue à l’Assemblée nationale


5 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La plénière à l’Assemblée nationale ce mercredi 5 novembre 2025, a été (…)
COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES DU 05 NOV. 2025


5 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Conseil des Ministres s’est réuni mercredi, le 05 novembre 2025, (…)
Bruno Didavi inhumé jeudi 13 novembre


5 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’ancien vice-président et Secrétaire général de la Fédération (…)
La SODEF S.A créée en remplacement de la SONAB


5 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le gouvernement a adopté ce mercredi 05 novembre 2025 en Conseil des (…)
Un projet de loi portant code des forêts et de la faune au Bénin


5 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le gouvernement béninois a autorisé, mercredi 5 novembre 2025, en (…)
Un complexe R+8 pour abriter les Institutions de Régulation


5 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Vers la construction d’un siège unique moderne pour les Régulateurs à (…)
Création des pôles économiques régionaux d’industrie légère et (…)


5 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
En Conseil des ministres, mercredi 5 novembre 2025, le gouvernement (…)
Voici les conditions pour signer un accord-cadre avec l’État béninois


5 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le décret n° 2025-637 du 08 octobre 2025, signé par le Président (…)
4 ministres au Comité d’investissement du Fonds d’électrification rurale


5 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les membres du Comité d’investissement du Fonds d’électrification (…)
Les travaux de construction et de réhabilitation de 80 retenues d’eau (…)


5 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
En Conseil des ministres ce mercredi 05 novembre 2025, le gouvernement (…)
Croissance de 3,6 % du trafic de passagers en septembre


5 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Association du transport aérien international (IATA) a publié ses (…)
Les grandes décisions du Conseil des ministres


5 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Conseil des ministres s’est réuni ce mercredi 5 novembre 2025, sous (…)
Christian Lagnidé défend un mandat unique à compter de 2031


5 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’ancien ministre dans le gouvernement du président Mathieu Kérékou, (…)
SM le Roi décrète le 31 octobre "Fête de l’Unité"


5 novembre 2025 par Ignace B. Fanou
Sa Majesté le Roi Mohammed VI décrète le 31 octobre "Fête de l’Unité". (…)
L’appel du président Talon aux démissionnaires LD ‎


5 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
‎Le président Patrice Talon a lancé un appel aux démissionnaires du (…)
VIDÉOS

L’intégralité des propos de Patrice Talon sur les sujets d’actualité


4 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le président de la République du Bénin, Patrice Talon s’est prononcé (…)
Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f (…)


3 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Un monument sous-marin à Ouidah en mémoire des esclaves


2 octobre 2025 par Marc Mensah
Un monument commémoratif sous-marin sera bientôt érigé au large de (…)
Deux phénomènes à l’origine de la scission des FCBE et la création de (…)


5 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Face à la Nation Béninoise dans la soirée de ce mardi 04 novembre 2025, (…)
« C’est le président Yayi Boni qui en a été le seul responsable » (P. (…)


5 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Dans un entretien diffusé ce mardi 4 novembre 2025, sur la télévision (…)
Talon favorable à une loi interdisant la politique aux anciens présidents


5 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La guéguerre entre anciens présidents de la République ne devrait pas (…)
Ce que le parti LD aurait dû faire, selon Patrice Talon


4 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Dans un entretien à la télévision nationale, le président Patrice Talon (…)
« Je suis malheureux que Les Démocrates n’aillent pas à l’élection (…)


4 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le chef de l’État Patrice Talon a déploré l’absence du parti ‘’Les (…)
Patrice Talon dévoile ses échanges avec Yayi Boni


4 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le président de la République s’est exprimé ce mardi 4 novembre 2025 (…)
L’intégralité des propos de Patrice Talon sur les sujets d’actualité


4 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le président de la République du Bénin, Patrice Talon s’est prononcé (…)
Le parti LD dispose de 72 h pour mettre à jour son dossier


4 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le parti ‘’Les Démocrates (LD)’’ dispose d’un délai de 72 heures pour (…)
Patrice Talon se prononce sur l’actualité ce mardi


4 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le président de la République du Bénin, Patrice Talon se prononce sur (…)
Pariez sur les meilleurs matchs de la 4ᵉ journée de Ligue des champions (…)


4 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Une autre fête footballistique attend les passionnés de ballon rond : (…)
Liste des partis politiques déclarés pour les communales


4 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Par décision en date du 4 novembre 2025, le président de la CENA a (…)
FCBE, Moele-Bénin et LD obtiennent leur récépissé provisoire


4 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les partis Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE), le Mouvement (…)
