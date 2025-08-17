dimanche, 17 août 2025 -

Ministère du Travail

Voici les conditions d’agrément pour le placement de main-d’œuvre




Le Ministre du Travail et de la Fonction Publique à travers un Arrêté en date du 11 avril 2025 a fixé les conditions d’obtention de l’agrément pour l’ouverture et l’exercice d’une entreprise de placement de main-d’œuvre au Bénin.

« L’ouverture d’une entreprise de placement ainsi que l’exercice de son activité sont subordonnés à un agrément délivré par le Ministre du Travail », selon l’Arrêté du ministre du travail. L’agrément valable pour cinq ans est renouvelable après une évaluation satisfaisante par les services compétents du ministère. Par ailleurs, aucune entreprise de placement de main-d’œuvre n’est autorisée à utiliser son agrément hors du territoire national.

17 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




« L’ANIP n’a pas encore communiqué de statistiques »


17 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) n’a encore (…)
Lire la suite

Jean Roger AHOYO honoré à la 5e édition de « Célébrons nos icônes »


17 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Centre de Promotion de l’Entrepreneuriat et des Arts (CEPREA), a (…)
Lire la suite

44 fonctionnaires contrôleurs mutés


16 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
44 fonctionnaires contrôleurs des eaux, forêts et chasse, mutés le 14 (…)
Lire la suite

Des travaux de forages en cours sur le champ pétrolifère Sèmè


15 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Après plus d’un quart de siècle d’inactivité, le champ pétrolifère (…)
Lire la suite

Le Bénin envisage le recensement des candidats au retour volontaire


15 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le gouvernement béninois à travers le ministère des Affaires étrangères (…)
Lire la suite

Le 2ème adjoint au maire de Porto Novo et l’ex-CSAD condamnés à 3 et (…)


14 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Dans une décision rendue ce jeudi 14 août 2025, la Cour de répression (…)
Lire la suite

Inauguration d’une unité de transformation de mangues à Natitingou


14 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Un complexe moderne dédié à la transformation des mangues en produits à (…)
Lire la suite

Ecobank offre des tables-bancs et des casques aux élèves et aux Zémidjans


14 août 2025 par Akpédjé Ayosso
Ecobank Bénin a procédé, vendredi 8 août 2025, à la remise de (…)
Lire la suite

Un rattrapage vaccinal couplé à la vitamine A débute le 18 août


14 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Agence nationale des soins de santé primaire placée sous l’autorité (…)
Lire la suite

Les candidats invités à consulter leur centre et date de composition


13 août 2025 par Akpédjé Ayosso
Les candidats aux examens nationaux de Licence, session 2025, peuvent (…)
Lire la suite

Un plombier arrêté pour avoir opéré un patient


13 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le commissariat de Godomey (Abomey-Calavi) a procédé, samedi 9 août (…)
Lire la suite

Des pompes à essence mises sous scellés à Comé et Lokossa


13 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Plusieurs pompes à essence ont été mises sous scellés par une équipe de (…)
Lire la suite

Grave accident de circulation à Tamarou


13 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Un accident de la route s’est produit, ce mercredi 13 août 2025, à (…)
Lire la suite

Démolition du plus grand kiosque de presse à Cotonou


13 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le kiosque à journaux, situé non loin de la morgue du CNHU de Cotonou, (…)
Lire la suite

La ministre Y. Ladékan lance la campagne d’orientation des bacheliers


13 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Université de Parakou a accueilli la cérémonie de lancement officiel (…)
Lire la suite

AFG Assurances offre l’assurance voyage la plus abordable du marché


12 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Depuis le 1er juillet 2025, AFG Assurances Bénin rend l’assurance (…)
Lire la suite

Alerte à la vigilance à Malanville et Karimama


12 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les communes de Malanville et Karimama sont sous alerte jaune depuis (…)
Lire la suite

L’ODEM condamne un acharnement sur la journaliste Angela Kpeidja


11 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Par décision N°001-2025/08/ODEM09, l’Observatoire de la Déontologie et (…)
Lire la suite




