Voici les conditions d’agrément pour le placement de main-d’œuvre

Le Ministre du Travail et de la Fonction Publique à travers un Arrêté en date du 11 avril 2025 a fixé les conditions d’obtention de l’agrément pour l’ouverture et l’exercice d’une entreprise de placement de main-d’œuvre au Bénin.

« L’ouverture d’une entreprise de placement ainsi que l’exercice de son activité sont subordonnés à un agrément délivré par le Ministre du Travail », selon l’Arrêté du ministre du travail. L’agrément valable pour cinq ans est renouvelable après une évaluation satisfaisante par les services compétents du ministère. Par ailleurs, aucune entreprise de placement de main-d’œuvre n’est autorisée à utiliser son agrément hors du territoire national.

17 août 2025 par ,