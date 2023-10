Voici les conditions d’obtention d’une mini-station

Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a levé un coin de voile sur les conditions d’obtention des mini-stations par les acteurs du secteur de l’essence de contrebande. C’est le vendredi 13 octobre 2023 lors de la rencontre hebdomadaire avec les professionnels des médias.

Les mini-stations seront mises à disposition des acteurs du secteur de l’essence de contrebande. Mais ceux-ci « auront des taxes à payer après réception de la mini-station », a fait savoir Wilfried Léandre Houngbédji, porte-parole du gouvernement, vendredi 13 octobre 2023, lors d’une rencontre avec les professionnels des médias.

L’acteur du secteur qui souhaite avoir une mini-station doit se porter d’abord vers les faîtières ou vers la société qui est créée pour s’occuper de la distribution des produits pétroliers. « La personne va se rapprocher de cette société et dire qu’elle a envie de s’installer dans le domaine de l’hydrocarbure, pas en tant que vendeur de ‘’Kpayo’’. La personne va demander à s’inscrire pour pouvoir en bénéficier. Les faîtières sont le couloir de transmission entre les acteurs et l’Etat donc ce sont eux qui vont porter le message et ça va se faire », a expliqué Wilfried Léandre Houngbédji.

A en croire le porte-parole du gouvernement, les 54.000 acteurs du secteur recensés ne peuvent obtenir chacun une mini-station. Ils sont appelés à mutualiser leurs moyens.

En ce qui concerne les sites retenus pour l’implantation des mini-stations, Wilfried Léandre Houngbédji a fait savoir que « le balisage a été fait pour que les stations soient accessibles et que le produit soit disponible pour les usagers ».

Dans le cadre de la formalisation de la commercialisation de l’essence de contrebande afin de mettre fin aux incendies meurtriers à répétition, le gouvernement a lancé une commande de 5 000 mini-stations. 2 000 de ces mini-stations déjà acquises seront mises à disposition des vendeurs des produits pétroliers de contrebande des cinq grandes villes du sud du Bénin.

M. M.

15 octobre 2023 par