Voici les composantes du village de vacances Club Med à Avlékété

La commune de Ouidah va accueillir les travaux de construction d’un village de vacances Club Med repartis en cinq (05) lots à Avlékété.

La phase 2 du projet de construction d’un village de vacances Club Med va bientôt démarrer. Elle comprend trois cent trente-six (336) clés dont trente (30) suites hautes de gamme ; deux (02) restaurants ; quatre (04) piscines ; un (01) SPA avec marque de renommée internationale et espace bien être. Sans oublier des terrains de tennis, Padel, multisport, tir à l’arc et activités nautiques.

Selon l’avis d’appel d’offres lancé par la SIRAT SA, les travaux de construction du village de vacances Club Med sont repartis en cinq (05) lots comme suit : Lot 1 : Ensemble Bâtiments ; Lot 2 : Scénique ; Lot 3 : Cuisine/Restaurants ; Lot 4 : Signalétique ; Lot 5 : FF&E.

La construction du village de vacances permettra de renforcer l’offre de réceptifs hôteliers par des équipements de haut standing, aux normes et standards internationaux.

A.A.A

11 août 2025