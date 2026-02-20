Voici les attributions de l’Unité d’Appui en Ressources Humaines

Une Unité d’Appui en Ressources Humaines à la Présidence de la République a été créée par décret N° 2026-019 du 04 février 2026. Ce décret définit les attributions, organisation et fonctionnement de cette Unité. Selon l’article 2, l’Unité d’Appui en Ressources Humaines est une entité de développement des talents qui a pour mission de mobiliser, déployer et fidéliser des talents de haut niveau pour en faire un moteur de l’accélération de la transformation du pays et un outil de valorisation de l’expertise béninoise à l’international.

20 février 2026 par ,