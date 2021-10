Voici les aménagements prévus sur la route des pêches

En Conseil des ministres mercredi 13 octobre 2021, le gouvernement béninois a autorisé une mission d’études et de contrôle des travaux d’aménagement de la plage entre l’aéroport de Cadjèhoun et la localité d’Adounko.

Selon le Conseil des ministres, « ces études intègrent deux grandes sections des travaux à réaliser et couvrent un linéaire d’environ 13 kilomètres ».

Les interventions prévues sont entre autres l’aménagement d’une piste cyclable, d’une promenade piétonne et des points kilométriques incluant des kiosques et des toilettes publiques ; des aménagements routiers (ancienne route de la plage, parkings et espaces confortatifs).

Il y a aussi la constitution d’une réserve foncière destinée à accueillir notamment un parcellaire commercial pour des investissements privés aux fins d’activités de loisirs et de détente et la sauvegarde de la végétation existante et le renforcement de la cocoteraie.

Le Conseil a autorisé la passation des marchés avec les entreprises qualifiées pour en assurer la maîtrise d’œuvre complète.

