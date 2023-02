Voici les agents retenus pour la formation

Retenus dans le cadre de la collecte des données pour la réalisation du recensement et de la mise en place d’une base de données spatiale des ménages du Grand-Nokoué, plus de 700 agents prennent part à une formation. Objectif : avoir les notions nécessaires pour mener à bien la collecte des données. Il y a 242 agents retenus dans la Commune d’Abomey-Calavi, 251 à Cotonou, 46 à Ouidah, 100 à Porto-Novo et 78 à Sèmè-Podji. Un éditeur est désigné dans chacune de ces communes.

