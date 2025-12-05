Voici les actions sociales dans le secteur de la sécurité et défense

Dans le cadre du budget de l’État pour l’année 2026, le gouvernement met un accent particulier sur le renforcement de la sécurité publique et la protection du territoire national. Avec une enveloppe budgétaire conséquente, ces secteurs stratégiques visent à garantir la sécurité des citoyens, la protection des biens et la défense du territoire.

Le gouvernement a alloué un budget de 10,35 milliards de FCFA pour le secteur de la sécurité publique et de la protection des biens en 2026. Ces fonds seront utilisés pour des projets prioritaires tels que la prévention de l’extrémisme violent, la protection et la prise en charge du personnel de la Police républicaine, ainsi que l’amélioration des conditions de travail de cette dernière. Parmi les actions phares, on retrouve la construction et l’équipement d’infrastructures de secours, l’acquisition d’équipements spécifiques pour les interventions d’urgence et la gestion intégrée des espaces frontaliers.

En parallèle, le secteur de la défense nationale bénéficie d’une enveloppe de 28,36 milliards de FCFA. Ces ressources sont destinées à des initiatives telles que le recrutement, la formation et l’emploi des personnels des Forces armées béninoises, la sécurisation du territoire national et l’organisation des soins de santé pour les militaires. Le projet de renforcement des capacités des Forces armées béninoises (FAB) absorbe une part importante de ce budget, avec 19,37 milliards de FCFA. D’autres actions incluent le soutien aux structures sanitaires et la fourniture de soins de santé pour les militaires et leurs familles.

M. M.

5 décembre 2025 par