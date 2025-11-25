Voici les Records Guinness détenus par le Bénin

Le Bénin s’apprête à relever un nouveau défi culinaire d’envergure mondiale. Le 1er décembre 2025, sur l’esplanade du Palais des congrès de Cotonou, la cheffe Keith Sonon mènera une nouvelle tentative de record qui, si elle est validée, viendra enrichir la liste des exploits déjà inscrits au Guinness World Records par le pays. Voici les records actuellement détenus par le Bénin.

1- La plus grande sphère réalisée en matériaux plastiques recyclés

En avril 2022, une œuvre collaborative exposée à Cotonou, un globe/sphère de 10,02 mètres de diamètre fabriqué à partir de matériaux plastiques recyclés, a été homologuée par Guinness comme la plus grande sculpture sphérique faite de matériaux plastiques. Ce a projet a été réalisé par Caroline Chaptini et le Groupe Chagoury Frères. Le projet visait à sensibiliser au recyclage et à la pollution plastique tout en créant une œuvre d’envergure.

2- Le record des œufs sur un chapeau

L’artiste béninois Gregory Da Silva a réalisé le record du plus grand nombre d’œufs attachés et portés sur un seul chapeau, soit 735 œufs, lors d’un enregistrement spécial Guinness en Chine (Jiangyin). Il a réalisé cet exploit en janvier 2015. Depuis 2021, il est inscrit dans le Livre Guinness Records.

3-Autres

- Taux naturel de naissances gémellaires

En se basant sur une étude internationale et des données mondiales sur les jumeaux « Gémellité dans les pays en développement », publiées en 2021, le Bénin est reconnu pour détenir le taux naturel de gémellité le plus élevé au monde. La statistique était de 27,9 jumeaux pour 1000 naissances. Guinness World Records avait considéré ce taux comme naturel, « c’est-à-dire sans fécondation in vitro (FIV) ».

- Le plus grand festival Vodun à Ouidah

Les recherches sur Guinness World Records montrent également que l’évènement autour de la fête du Vodun au Bénin chaque année est enregistré comme le plus grand festival Vodun.

