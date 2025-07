Voici les Centres de distribution des relevés de notes

L’opération de distribution des relevés de notes de l’examen du Baccalauréat session de juin 2025 démarre ce lundi 21 jusqu’à mardi 23 juillet 2025 dans les centres de composition.

Voici les centres retenus

ATACORA

Centre du CEG 1 Natitingou : les candidats ayant composé dans les centres du

département de l’Atacora.

DONGA

Centre du CEG 1 DJOUGOU : les candidats ayant composé dans les centres du département de la Donga.

ALIBORI

Centre du CEG 1 Kandi : les candidats ayant composé dans les centres du département de l’Alibori.

BORGOU

– Centre du Lycée Mathieu Bouke : les candidats ayant composé au CEG Guema, CEG Albarika, CEG Hubert Maga, Lycée Mathieu Bouke, CEG Tchaourou, et Collège Catholique Hibiscus ;

– CEG Bembèrèkè : les candidats ayant composé au CEG1 Nikki, CEG N’dali, CEG Bembèrèkè, et Prytanée Militaire de Bembèrèkè.

COLLINES

Centre du CEG1 Dassa-Zoumè : les candidats ayant composé dans le département des Collines.

MONO

– Centre de Lokossa : les candidats ayant composé au CEG Lokossa, Collège Catholique de Lokossa, et CEG Athiémé ;

– Centre du CEG 1 Comé : les candidats ayant composé au CEG1 Comé, CEG Grand Popo, CEG Bopa, CEG Houéyogbé, et Collège Catholique de Comé.

ZOU

– Centre du Lycée Technique de Bohicon : les candidats ayant composé dans le département du Zou.

COUFFO

CEG 1 DOGBO : les candidats ayant composé au CEG 1 Aplahoué, CEG1 DOGBO, CEG1 Djakotomey, CEG 1 Klouékanmey et CEG Toviklin.

PLATEAU

Centre du CEG 1 Pobè : les candidats ayant composé dans le département du Plateau.

OUEME

– Centre du Lycée Béhanzin : les candidats ayant composé au CEG Davié, CEG Djègan-Kpèvi, CEG DOWA, CEG1 Sèmè-Podji, CEG Agblangandan, CEG Ekpè, Lycée Toffa 1er, Lycée Béhanzin, Lycée Technique Industriel de Porto Novo, Collège Catholique Notre dame de Lourdes et CP la Rosette ;

– CEG Adjohoun : les candidats ayant composé au CEG Avrankou, CEG Adjohoun, CEG 1 Bohicon, CEG 1 Dangbo, CEG Akpro-Missérété, CEG Danto, CEG Gomè-Sota et CEG1 Adjarra.

LITTORAL

– Centre du CEG GBEGAMEY : les candidats ayant composé dans la série A1, A2, C et D ;

– Centre du Lycée Coulibaly : les candidats ayant composé dans la série B, E, EA, F1, F2, F3, F4, G1, G2 et G3.

ATLANTIQUE

– Centre du CEG 1 Abomey Calavi : les candidats ayant composé au CEG 1 Abomey-Calavi, CEG 2 Abomey-Calavi, CP Sainte Félicité de Calavi, CP Faucon, CP Lica, Collège Catholique Sainte Thérèse de L’enfant Jésus, CEG Houètô, CEG le Plateau, CP le Pharaon, CP Saint Mathieu 1, CEG Akassato, CP le Fabien, CP Romaric, CP la Grande Académie, Lycée Technique d’Amitié Sino Béninoise, CEG1 Allada, CP Aimé Césaire, CEG Zè et CEG Houègbo ;

– Centre du CEG NOKOUE : les candidats ayant composé au CEG Godomey, CP Sainte Félicité de Godomey, CEG le Méridien, CP Amen, CP Saint Félix, CP la Plénitude, Collège Catholique Don Zéfirino Agostini, CEG 1 Ouidah, CEG 2 Ouidah, CEG Tokpa-Domè, CEG Tori-Agouakô, CP Michel Dubois et CEG Pahou.

