Voici les CA et Présidents de Commissions de Bembèrèkè

Voici les Chefs d’Arrondissement (CA) et les présidents de Commissions permanentes de la commune de Bembèrèkè. Ils ont été officiellement installés, vendredi 06 mars 2026.
CA BEMBÉRÉKÈ : LAFIA Imorou
CA BEROUBOUAY : CHABI BATA Balikissou
CA BOUANRI : MAE Soumanou
CA GAMIA : GOUNOU GANI Bio
CA INA : BIO KPERA Mohamed
Présidents des Commissions Permanentes
– Président de la commission des affaires domaniales et environnementales : SANNI Abou Bakari
– Président de la commission des affaires économiques et financières : IBRAHIM MOHAMED Alidou
– Président de la commission des affaires sociales, culturelles et sportives : SOROKOU Moumouni
– Président de la Commission de la coopération et des relations avec les institutions : DAOUDA Ayouba