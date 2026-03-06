Voici les CA et Présidents de Commissions de Bembèrèkè

Voici les Chefs d’Arrondissement (CA) et les présidents de Commissions permanentes de la commune de Bembèrèkè. Ils ont été officiellement installés, vendredi 06 mars 2026.

CA BEMBÉRÉKÈ : LAFIA Imorou

CA BEROUBOUAY : CHABI BATA Balikissou

CA BOUANRI : MAE Soumanou

CA GAMIA : GOUNOU GANI Bio

CA INA : BIO KPERA Mohamed

Présidents des Commissions Permanentes

– Président de la commission des affaires domaniales et environnementales : SANNI Abou Bakari

– Président de la commission des affaires économiques et financières : IBRAHIM MOHAMED Alidou

– Président de la commission des affaires sociales, culturelles et sportives : SOROKOU Moumouni

– Président de la Commission de la coopération et des relations avec les institutions : DAOUDA Ayouba

