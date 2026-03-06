vendredi, 6 mars 2026 -

🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

5è mandature du Conseil communal

Voici les CA et Présidents de Commissions de Bembèrèkè




Voici les Chefs d’Arrondissement (CA) et les présidents de Commissions permanentes de la commune de Bembèrèkè. Ils ont été officiellement installés, vendredi 06 mars 2026.

CA BEMBÉRÉKÈ : LAFIA Imorou
CA BEROUBOUAY : CHABI BATA Balikissou
CA BOUANRI : MAE Soumanou
CA GAMIA : GOUNOU GANI Bio
CA INA : BIO KPERA Mohamed

Présidents des Commissions Permanentes
 Président de la commission des affaires domaniales et environnementales : SANNI Abou Bakari
 Président de la commission des affaires économiques et financières : IBRAHIM MOHAMED Alidou
 Président de la commission des affaires sociales, culturelles et sportives : SOROKOU Moumouni
 Président de la Commission de la coopération et des relations avec les institutions : DAOUDA Ayouba

6 mars 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




