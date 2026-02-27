Voici les mutins recherchés par la Police

Un avis de recherche a été lancé contre 9 individus, principalement des militaires, soupçonnés d’être les cerveaux de la tentative de coup d’État déjouée le 7 décembre 2025 à Cotonou.

Pascal Tigri, identifié comme le chef présumé du groupe de mutins figure parmi les militaires recherchés par la Police républicaine.

À ses côtés, des militaires comme Sambieni Castro, Samary Ousmane, Issa Soumanou, Sanhouekoua Bernard, Moussa Noma Rafiou, Dassoundo Demanmon, Setondji Laurier ou encore Osseni Yacoubou Moudachirou sont également recherchés.

Selon l’avis de recherche, toute personne disposant d’informations pouvant mener à la capture des 9 militaires doit contacter immédiatement le numéro 01 91 79 77 77, contre une « forte récompense ».

Le 7 décembre 2025, au petit matin, un groupuscule se faisant appeler le « Comité Militaire pour la Refondation » (CMR) avait brièvement pris le contrôle de la télévision nationale pour annoncer la destitution du président Patrice Talon. Des tirs nourris avaient alors été entendus dans les zones proches de la présidence de la République.

La riposte des forces loyalistes, appuyée par un soutien logistique régional, avait permis de reprendre le contrôle de la situation en quelques heures.

Selon le gouvernement, l’immense majorité de l’armée est restée fidèle aux institutions républicaines.

Si 9 mutins sont toujours dans la nature, le filet se resserre autour d’autres suspects. A la mi-décembre, la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) a placé sous mandat de dépôt 31 personnes, dont 30 militaires, pour « attentat à la sûreté de l’État », « assassinat » et « trahison ».

La procédure judiciaire suit son cours.

