Voici les 7 personnes nommées au CA de la SoBAPS

Les sept (07) personnes qui siégeront au Conseil d’Administration (CA) de la Société Béninoise pour l’Approvisionnement en Produits de Santé (SoBAPS SA) ont été nommées par décret.

Le chef de l’Etat Patrice Talon a procédé à la nomination des membres du Conseil d’Administration (CA) de la Société Béninoise pour l’Approvisionnement en Produits de Santé (SoBAPS SA) par décret en date du 18 octobre 2023.

Les personnes nommées sont : Monsieur Enagnon Pétas Akogbeto en qualité de représentant du Ministère de la santé ; Monsieur Mèvognon Sourou Serge-Hervé Houssou, représentant la Présidence de la République ; Monsieur Jacques Rolland Amadou, représentant le Ministère du développement et de la coordination de l’action gouvernementale ; Monsieur Alban Bienvenu Bessan, représentant le Ministère de l’économie et des finances ; Monsieur Gbèdaso Laurent Akpo, représentant Ministère de l’industrie et du commerce ; Monsieur Yao Akpo, représentant le Ministère de l’agriculture de l’élevage et de la pêche, Monsieur Parfait Adjakidje, représentant l’Agence nationale de contrôle de la qualité des produits de santé et de l’eau.

Les sept (07) membres du Conseil d’Administration (CA) de la Société Béninoise pour l’Approvisionnement en Produits de Santé (SoBAPS SA) ainsi nommés ont un mandat de trois (03) ans renouvelable à compter de la date de leur installation, selon le décret 2023-516 du 18 octobre 2023 signé du président de la République Patrice Talon, du ministre de l’économie et des finances Romuald Wadagni et du ministre de la santé Benjamin Ignace B. Hounkpatin.

La SoBAPS SA est une société dans laquelle l’Etat béninois est l’actionnaire unique. Dirigée par une Direction Générale et un Conseil d’Administration de sept (7) membres, elle a été créée à la dissolution de la Centrale d’Achat de Médicaments (CAME) avec une extension à la gestion des médicaments à usage vétérinaire et des réactifs de laboratoire.

M. M.

13 novembre 2023 par ,