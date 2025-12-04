Voici les 7 membres nommés au CA de l’ADPME

Le président Patrice Talon a nommé, par décret, les sept (07) membres du Conseil d’Administration (CA) de l’Agence de Développement des Petites et Moyennes Entreprises (ADPME).

Les membres du Conseil d’Administration (CA) de l’Agence de Développement des Petites et Moyennes Entreprises (ADPME) sont : monsieur Sotima Michel YOTTO (président) ; monsieur Folarin Armand OLOGOUDOU ; madame Adjokè Omolola R. AKINTAYO ; monsieur Rachidi B. RADJI ; monsieur Nounagnon Brice Russel DANSOU ; madame Emilie TIBOUTE et monsieur Djabirou AMADOU.

Ces personnalités représentent respectivement le Ministère des Petites et moyennes entreprises, le Ministère de l’économie et des finances, la Présidence de la République, le Ministère du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, le Ministère des affaires sociales, le Ministère de l’industrie et du commerce et le Ministère du numérique et de la digitalisation au sein dudit CA.

Elles ont été nommées, le 19 novembre 2025 par décret, pour un mandat de trois (03) ans renouvelable, à compter de la date de leur installation.

