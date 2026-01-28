Voici les 39 communes contrôlées par l’UP-R

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a proclamé, ce mardi 27 janvier 2026, les résultats officiels des élections communales du 11 janvier 2026 au Bénin. À l’issue de ce scrutin, l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) s’impose en prenant le contrôle de 39 communes sur les 77 que compte le pays.

Selon les chiffres rendus publics par la CENA, l’UP-R contrôle notamment plusieurs grandes communes stratégiques, dont Cotonou, Abomey-Calavi, Ouidah, Dassa-Zoumè, Savalou et Abomey. Les 39 communes contrôlées par l’UP-R sont : Kandi, Karimama, Malanville, Ségbana, Kouandé, Tanguiéta, Toucountouna, Abomey-Calavi, Kpomassè, Ouidah, So-Ava, Toffo, Tori-Bossito, Dassa-Zoumè, Savalou, Djakotomey, Cotonou, Athiémé, Bopa, Comè, Grand-Popo, Adjarra, Adjohoun, Avrankou, Dangbo, Sèmè-Podji, Ifangni, Kétou, Pobè, Sakété, Abomey, Agbangnizoun, Bohicon, Covè, Djidja, Ouinhi, Za-Kpota, Zagnanado et Zogbodomey.

Cette répartition place l’UP-R à 39 communes sur 77, soit plus de la moitié des collectivités territoriales, lui offrant une position stratégique dans la gestion de la gouvernance locale pour les prochaines années.

Le Bloc Républicain de son côté s’impose dans les 38 autres communes. Ce qui témoigne d’un équilibre politique presque parfait entre les deux grands partis de la mouvance présidentielle.

