Voici les 38 communes où le BR s’impose

Le Bloc Républicain (BR) prend le contrôle de 38 communes sur les 77 que compte le pays. Les résultats des élections communales ont été proclamés ce mardi 27 janvier 2026 par la Commission électorale nationale autonome.

Le BR consolide son implantation territoriale à travers plusieurs départements, aussi bien dans le Nord que dans le Centre et le Sud du pays. Les 38 communes contrôlées par le Bloc Républicain sont : Banikora, Gogounou, Boukoumbé, Cobly, Kérou, Matéri, Natitingou, Ouassa-Péhunco, Allada, Zè, Bembéréké, Kalalé, N’Dali, Nikki, Parakou, Pèrèrè, Sinendé, Tchaourou, Bantè, Glazoué, Ouèssè, Savè, Aplahoué, Dogbo, Klouékanmè, Lalo, Toviklin, Bassila, Copargo, Djougou, Ouaké, Houéyogbé, Lokossa, Aguégués, Akpro-Missérété, Bonou, Porto-Novo et Adja-Ouèrè.

Cette répartition montre une forte présence du Bloc Républicain dans les départements de l’Atacora, de la Donga, du Borgou, de l’Alibori, avec notamment la conquête de Porto-Novo, capitale politique du pays, qui constitue un symbole politique majeur. L’Union Progressiste le Renouveau conserve une position dominante dans le reste du pays notamment dans 39 communes.

