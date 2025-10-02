Voici les 11 membres du CA de la Fondation Sèmè City

Onze personnalités ont été nommées pour siéger au sein du Conseil d’Administration de la Fondation Sèmè City, créée par décret lors du Conseil des ministres du 24 septembre dernier.

Le Conseil d’Administration de la Fondation Sèmè City compte trois membres actuels du gouvernement du président Patrice Talon, désignés au titre du Collège des « fondateurs historiques ». Il s’agit de : Romuald Wadagni, ministre de l’Économie et des Finances, Véronique Tognifodé, ministre des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle, ainsi qu’Éléonore Yayi Ladekan, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

L’ancienne députée Sèdami Médégan Fagla rejoint également l’instance, en qualité de représentante de la Présidence de la République.

L’ex Premier ministre du Bénin, Lionel Zinsou, qui y siège comme membre du Collège des « personnalités qualifiées » est nommé Président de la Fondation.

Le Collège des « personnalités qualifiées » accueille également l’ex-ministre Marie-Odile Attanasso, l’ancien recteur de l’Université d’Abomey-Calavi Félicien Avlessi, ainsi que Stanislas Tomavo.

Trois hauts responsables de la Présidence siègent enfin au titre du Collège des « donateurs » : Maximilien Claude Cocou Olympio, coordonnateur de la Cellule juridique et conseiller juridique de la Présidence, Nounagnon Aristide Djidjoho, secrétaire général adjoint de la Présidence, et Aristide Edah-Sohou, directeur national du Contrôle financier.

La Fondation Sèmè City est dédiée à la promotion de l’innovation, de l’éducation et de la recherche.

2 octobre 2025 par ,