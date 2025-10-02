jeudi, 2 octobre 2025 -

Education et innovation au Bénin

Voici les 11 membres du CA de la Fondation Sèmè City




Onze personnalités ont été nommées pour siéger au sein du Conseil d’Administration de la Fondation Sèmè City, créée par décret lors du Conseil des ministres du 24 septembre dernier.

Le Conseil d’Administration de la Fondation Sèmè City compte trois membres actuels du gouvernement du président Patrice Talon, désignés au titre du Collège des « fondateurs historiques ». Il s’agit de : Romuald Wadagni, ministre de l’Économie et des Finances, Véronique Tognifodé, ministre des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle, ainsi qu’Éléonore Yayi Ladekan, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

L’ancienne députée Sèdami Médégan Fagla rejoint également l’instance, en qualité de représentante de la Présidence de la République.

L’ex Premier ministre du Bénin, Lionel Zinsou, qui y siège comme membre du Collège des « personnalités qualifiées » est nommé Président de la Fondation.

Le Collège des « personnalités qualifiées » accueille également l’ex-ministre Marie-Odile Attanasso, l’ancien recteur de l’Université d’Abomey-Calavi Félicien Avlessi, ainsi que Stanislas Tomavo.

Trois hauts responsables de la Présidence siègent enfin au titre du Collège des « donateurs » : Maximilien Claude Cocou Olympio, coordonnateur de la Cellule juridique et conseiller juridique de la Présidence, Nounagnon Aristide Djidjoho, secrétaire général adjoint de la Présidence, et Aristide Edah-Sohou, directeur national du Contrôle financier.

La Fondation Sèmè City est dédiée à la promotion de l’innovation, de l’éducation et de la recherche.

2 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Les dates de dépôt des dossiers et demandes d’attestations et diplômes (…)


1er octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Direction des examens et concours du ministère de l’enseignement (…)
Lire la suite

Lionel Zinsou, président de la Fondation Sèmè City


1er octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’ancien Premier ministre béninois, Lionel Zinsou a été nommé, mercredi (…)
Lire la suite

Charlemagne IGUE installé recteur de l’UAC


30 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Université d’Abomey-Calavi (UAC) a officiellement installé, ce mardi (…)
Lire la suite

Inscriptions ouvertes pour l’obtention du BAPES et CAPES


26 septembre 2025 par Marc Mensah
L’Ecole Normale Supérieure (ENS) de Porto-Novo, a ouvert, du 29 (…)
Lire la suite

Celtiis célèbre les meilleures bachelières du Bénin


26 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’opérateur Celtiis a récompensé, ce mercredi 24 septembre, les 12 (…)
Lire la suite

250 orphelins reçoivent des kits scolaires à Porto-Novo et Toffo


25 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Association Main d’Espoir a procédé à la distribution de kits (…)
Lire la suite

Accord de partenariat avec le Brésil, la France et le PAM


20 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le 2e Sommet mondial de la Coalition pour l’alimentation scolaire a été (…)
Lire la suite

La plateforme d’inscription des nouveaux bacheliers ouverte le 22 septembre


18 septembre 2025 par Marc Mensah
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (…)
Lire la suite

Une nouvelle stratégie pour intégrer tous les enfants hors école d’ici 2030


17 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
En Conseil des ministres ce mercredi 17 septembre 2025, le gouvernement (…)
Lire la suite

Conditions pour être un établissement privé de renommée internationale


17 septembre 2025 par Marc Mensah
Le décret présidentiel n°2025-483 du 30 juillet 2025 fixe les (…)
Lire la suite

L’État offre désormais des ‘’Bourses de vie’’ aux meilleurs au CEP et BEPC


16 septembre 2025 par Marc Mensah
Un nouveau décret fixe les conditions et modalités d’octroi de bourses (…)
Lire la suite

NOCIBE soutient plus de 12.000 élèves pour la rentrée 2025-2026


16 septembre 2025 par Marc Mensah
Les apprenants de la commune d’Adja-Ouèrè ont démarré la rentrée (…)
Lire la suite

Les bacheliers bénéficiaires de bourses pleines à l’UNSTIM


14 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Liste des nouveaux bacheliers bénéficiaires de bourses pleines à (…)
Lire la suite

Les bénéficiaires de bourses pleines à l’UP


14 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Liste des étudiants bénéficiaires de bourses pleines à l’Université de (…)
Lire la suite

Listes des bacheliers bénéficiaires de bourses d’excellence


13 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (…)
Lire la suite

Peu d’affluence devant les stands de fournitures à Cotonou


12 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
A quelques jours de la rentrée 2025-2026, les revendeurs d’articles (…)
Lire la suite

Liste des AME du secondaire déployés dans l’Alibori


12 septembre 2025 par Marc Mensah
769 Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) ont été mis à disposition (…)
Lire la suite

1062 AME déployés dans l’Atacora au titre de 2025-2026


12 septembre 2025 par Marc Mensah
1062 Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) ont été mutés dans le (…)
Lire la suite




