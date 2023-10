Voici les 10 finalistes du concours ‘’Cotonou Port en images’’

Le Port Autonome de Cotonou a dévoilé les 10 finalistes de la première édition du concours photo ‘’Cotonou Port en images’’.

Plus de deux cents (200) photographes amateurs et professionnels ont pris part du 1er au 30 septembre 2023 à la première édition du concours photo ‘’Cotonou Port en images’’ sur le thème : « Le Port de Cotonou, d’hier à aujourd’hui ». Le Port de Cotonou a mis en jeu 1.000.000 FCFA. Parmi les cent vingt-trois (123) photos publiées sur la plateforme Instagram et soumis au vote du public, dix (10) photos ont finalement été retenues pour la prochaine étape. Les trois (03) gagnants du concours seront annoncés lors du gala des Journées Port Ouvert le 21 octobre 2023.

