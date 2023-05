Voici les 03 acteurs du sport béninois distingués en 2023

Trois grands acteurs du sport béninois ont été récompensés ce vendredi 12 Mai dernier pour leurs performances séduisantes au cours de l’année 2023.

Il s’agit de Madame Nafissatou YEKINI SHITOU, arbitre assistant international Béninois ; Monsieur Mathias DEGUENON, entraîneur des Guépards U20 et de Loto Popo FC ; Monsieur Clément LOKO, Boxeur International Béninois ; tous distingués par le Groupe Jeunesse Inter-Promo Sports en abrégé JIPSPORTS à travers son site jipsportsbenin.com.

La cérémonie de Remise de Prix et d’Attestations de Mérite s’est tenue dans le Showroom de CHIC CREA PERLES, partenaire de JIPSPORTS pour les « Trophées JIPSPORTS », en présence des lauréats et sous le regard de René José SAGBO, Président du Comité d’Organisation des Trophées JIPSPORTS et Directeur de Publication de JIPSPORTS et de son assistant Alexandre BESSANH, de la Directrice de CHIC CREA PERLES Harmonia Cindy SAGBO.

Félicitations aux lauréats !

J.S

14 mai 2023 par