Communales de 2026

Voici le spécimen du bulletin unique pour les élections communales




Le tirage au sort pour le positionnement des logos des partis politiques en lice pour les élections communales de janvier 2026, a lieu dans l’après-midi de ce lundi 17 novembre 2025, au siège de la Commission électorale nationale autonome (CENA).

La Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), parti d’opposition, et l’Union progressiste le renouveau (UP-R), de la majorité présidentielle, occupent les deux extrémités. La gauche pour la FCBE, et l‘extrême droite pour l’UP-R.
Ces deux partis chapeautent le Bloc républicaine (BR), parti de la majorité présidentielle, logé au bas du bulletin du spécimen unique.
Les élections communales et municipales de 2026, auront lieu le dimanche 11 janvier 2026.

F. A. A.

18 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou




