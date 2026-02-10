Voici le spécimen du bulletin unique pour la présidentielle

Le spécimen du bulletin unique devant servir à l’élection présidentielle du 12 avril 2026, a été validé ce lundi 9 février lors d’une séance à la Commission électorale nationale autonome (CENA), en présence des représentants des deux duos candidats en lice pour ce scrutin.

Le spécimen du bulletin unique devant servir à l’organisation de la présidentielle d’avril 2026 au Bénin est connu. La CENA a procédé à sa validation lors d’une séance ce lundi 9 février, en présence des représentants des deux duos candidats en lice pour cette élection. Mariam Chabi Talata, colistière de Romuald Wadagni, candidat au poste de président de la République à cette élection, représentait la mouvance présidentielle.

Le parti Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), qui porte la candidature du duo Paul Hounkpè - Judicaël Rock Hounwanou, est représenté par Abdoulaziz Yarou Brisso.

Sacca Lafia, président de la CENA a rappelé à l’occasion, l’objectif de la séance. Une présentation détaillée du document a été ensuite faite à ces deux représentants afin de leur permettre d’apprécier la configuration générale du bulletin.

Les représentants des deux duos ont fait des recommandations à la CENA qui a assuré que l’institution examinerait leurs recommandations dans le strict respect des textes en vigueur.

F. A. A.

10 février 2026 par ,