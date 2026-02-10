mardi, 10 février 2026 -

🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Elections 2026 au Bénin

Voici le spécimen du bulletin unique pour la présidentielle




Le spécimen du bulletin unique devant servir à l’élection présidentielle du 12 avril 2026, a été validé ce lundi 9 février lors d’une séance à la Commission électorale nationale autonome (CENA), en présence des représentants des deux duos candidats en lice pour ce scrutin.

Le spécimen du bulletin unique devant servir à l’organisation de la présidentielle d’avril 2026 au Bénin est connu. La CENA a procédé à sa validation lors d’une séance ce lundi 9 février, en présence des représentants des deux duos candidats en lice pour cette élection. Mariam Chabi Talata, colistière de Romuald Wadagni, candidat au poste de président de la République à cette élection, représentait la mouvance présidentielle.
Le parti Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), qui porte la candidature du duo Paul Hounkpè - Judicaël Rock Hounwanou, est représenté par Abdoulaziz Yarou Brisso.
Sacca Lafia, président de la CENA a rappelé à l’occasion, l’objectif de la séance. Une présentation détaillée du document a été ensuite faite à ces deux représentants afin de leur permettre d’apprécier la configuration générale du bulletin.
Les représentants des deux duos ont fait des recommandations à la CENA qui a assuré que l’institution examinerait leurs recommandations dans le strict respect des textes en vigueur.

F. A. A.

www.24haubenin.bj

10 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




