Voici le programme de la tournée nationale d’orientation des Bacheliers

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé une vaste campagne d’information destinée aux nouveaux bacheliers de la session de juin 2025. Objectif : les accompagner dans leur orientation universitaire.

Le coup d’envoi officiel de la tournée d’orientation des nouveaux bacheliers sera donné le lundi 11 août à 9h à l’amphithéâtre 1000 de l’Université de Parakou. A cette occacion, la ministre de l’Enseignement supérieur prononcera une allocution, marquant le lancement de cette sensibilisation nationale.

Dès le mardi 12 août, des séances d’information auront lieu simultanément dans dix villes universitaires à travers le pays. Parmi elles : Cotonou, Abomey-Calavi, Porto-Novo, Djougou, Lokossa, Natitingou, Abomey, Dassa-Zoumè, Kétou et Kandi.

Les rencontres se dérouleront de 9h à 12h dans les amphithéâtres des universités et instituts publics. Elles visent à fournir aux bacheliers les éléments essentiels pour faire un choix éclairé : filières disponibles, débouchés, conditions d’accès, et fonctionnement de la plateforme numérique https://apresmonbac.bj.

Une tournée élargie à 35 localités

La campagne se poursuivra les 13 et 14 août dans plus de 30 localités secondaires. Des séances auront lieu dans les maisons du peuple de communes.

Les communes concernées le 13 août sont : Allada, Sèmè-Kpodji, Ouidah, Bohicon, Savè, Péhonco, Copargo, Nikki et Banikoara, de 9 à 12 heures et Toffo, Sakété, Comè, Savalou, Ouaké, et Bembèrèkè et Ségbana, de 15 à 18 heures.

Le 14 août, ce sera le tour des nouveaux bacheliers de : Aplahoué, Dogbo, Kétou, Lokossa, Covè, Bantè, Kouandé, Bassila, Tchaourou et Gogounou, de 9h à 12 heures.

Le ministère invite tous les nouveaux bacheliers à se rendre aux différentes séances prévues. « Il est crucial qu’ils disposent de toutes les informations nécessaires avant de valider leurs choix de filière », souligne le Directeur de cabinet, Rogatien Mapkehou Tossou, dans un communiqué daté du 05 août 2025.

