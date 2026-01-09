vendredi, 9 janvier 2026 -

Événement culturel à Ouidah

Voici le programme de la 2ᵉ journée des Vodun Days




Les Vodun Days 2026 se poursuivent ce vendredi 9 janvier à Ouidah avec un programme dense et riche.

Dès 9 heures, les places publiques au cœur de la ville historique de Ouidah ainsi que la plage s’animeront au rythme des prestations, offrant au public une immersion unique dans la spiritualité vodun.

À la place Maro, les sorties d’Egungun sont prévues de 9h à 12h, puis de 15h30 à 17h, dans une atmosphère solennelle mêlant chants, danses et ferveur populaire.

Sur l’esplanade du Fort français, le public pourra assister à la manifestation du Zangbétɔ, gardien de la nuit, de 9h à 11h. Elle sera suivie de la présentation des Terreiros du Brésil/Kao de 11h à 13h. Le Zangbétɔ fera ensuite son retour sur le site de 15h à 17h.

À la place Ninsouxwè, le vodun Ninsouxwè sera célébré de 9h à 11h, puis de 11h à 13h, offrant un moment de continuité rituelle et de communion avec les fidèles.

La forêt sacrée de Kpassè, haut lieu spirituel de Ouidah, accueillera successivement les manifestations de Thron, Hounvè, Kabada et Koku.

Au temple Mami-Plage, les divinités Mami et Dan seront honorées, tandis que le couvent Sakpata proposera également des spectacles et rituels dédiés.

La journée s’achèvera par une grande cérémonie vodun, suivie de spectacles culturels, réunissant prêtres, dignitaires, artistes et grand public.

A.A.A

9 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




