Voici le programme d’animation des Places à Ouidah

Du 8 au 10 janvier 2026, la ville historique de Ouidah vibrera au rythme des Vodun Days, avec une animation exceptionnelle des places publiques. À travers un programme riche et immersif, les places emblématiques de la cité et la plage deviendront de véritables espaces d’expression artistique, culturelle et spirituelle.

Pendant trois jours, plusieurs places de Ouidah vont accueillir des performances, danses traditionnelles, démonstrations de savoir-faire ancestraux. Ces animations visent à rapprocher le public des fondements du Vodun, patrimoine culturel immatériel profondément enraciné dans l’histoire du Bénin.

24 décembre 2025 par ,